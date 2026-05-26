لزوم تامین کالاهای ارزان قیمت و توزیع بین اقشار ضعیف جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در دومین جلسه قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی با جمعبندی موارد مطرح شده بر ضرورت مشارکت مردمی در اجرای طرحهای هریک از کمیتهها تاکید و اظهار کرد: هدف از ایجاد این قرارگاه حضور و مشارکت جدی مردم برای رفع مشکلات اقتصادی بوده است، در این راستا لازم است تا بستر مناسب برای حضور و مساعدت اقشار مختلف جامعه فراهم شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه اطلاعرسانی عمومی برای حضور مردم در قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی ضروری است، افزود: چنانچه مردم از وجود و فعالیتهای این قرارگاه مطلع باشند، این امر بهطور قطع برای آنها آرامشآفرین خواهد بود و میتواند التهاب موجود در بازار را نیز کاهش دهد.
وی در ادامه سخنان خود به بررسی اختصاصی عملکرد کمیتهها پرداخت و افزود: در خصوص اجرای کمیته حمایت از مصرفکننده، شما در یک هفته اخیر زحمات بسیاری کشیدهاید و فعالیتهای خوبی داشتهاید؛ اما باید توجه داشت که مسئله گرانفروشی، که مردم بیش از هر چیز گرفتار آن هستند، بسیار جدیتر و گستردهتر از این سطح است.
علم الهدی همچنین در مورد رویکرد کمیته مواسات و همدلی تصریح کرد: نگاه ما در جریان همدلی و مواسات، صرفاً بر محور کمک کردن یا محرومیتزدایی نیست؛ بلکه هدف اصلی این است که مردم از طریق این جریان آرامش پیدا کنند. بدین منظور، باید با همکاری اتحادیهها، سرمایهداران و خیران، کالاهای اساسی با قیمتهای بسیار پایین در اختیار مردم قرار گیرد. حتی اگر لازم باشد، از طریق واردات برخی اجناس از کشورهای اطراف و توزیع ارزان میان مردم، این هدف محقق شود؛ این اقدام بهترین راه برای همدلی و مواسات است و باعث میشود که خیرات و مبرات نیز به شکلی بسیار مفید و مؤثر صورت بگیرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به حساسیت شرایط اقتصادی تأکید کرد: امروز تمام دنیا چشمانتظارند تا ببینند آیا در حوزه اقتصاد دچار درماندگی میشویم یا خیر. انجام وظایف شما در این مسیر، در واقع حفظ آبروی امام زمان (عج) است که وظیفهای بسیار حیاتی و مهم میباشد. امیدواریم با توفیقات الهی، این خدمات روزبهروز توسعه یافته و گسترش یابد.
