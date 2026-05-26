به گزارش خبرنگار مهر، جمیله علمالهدی شامگاه دوشنبه در مراسم دیدار با اساتید بسیجی که در بیت آن شهید والامقام برگزار شد، به تبیین نقش خطیر دانشگاه و اساتید در عبور از پیچ تاریخی معاصر پرداخت.
همسر شهید رئیسی با تسلیت ایام شهادت رئیسجمهور و همراهانشان، بر ضرورت تبدیل «شرایط تلخ کنونی» به فرصتی برای گفتوگوهای جدی در حوزه تعلیم و تربیت و تمدنسازی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه کشور از بدو تأسیس درگیر جنگهای متعددی بوده است، اظهار کرد: واقعیترین جنگی که کشور همچنان با آن دستوپنجه نرم میکند، جنگ فرهنگی، اقتصادی و جنگ علیه خانواده، زنان و کودکان است.
علم الهدی بسیج اساتید را «مغز متفکر» و راهبر اصلی بسیج اقشار در این عرصه دانست و افزود: راهبری این نبرد بزرگ بر عهده اساتید است؛ چراکه این یک جنگ تمدنی است که از ابتدای انقلاب و حتی در آثار علمای سلف پیشبینی شده بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح پرسشی در خصوص پاسخگو بودن رشتههای اقتصاد، جامعهشناسی و فلسفه به نیازهای روز جامعه، تصریح کرد: امروز جهان به ما چشم دوخته است تا ببیند چه حرف حسابی برای گفتن داریم. متأسفانه علم فعلی و علوم انسانی موجود در بسیاری از بخشها به بنبست رسیده و پاسخگو نیست. ما مدعی استقلال هستیم و برای آن خون دادهایم، اما آیا برای استقلال علم و دانشگاه نسخه مشخصی داریم؟
وی به تلاشهای ویژه شهید جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: شهید رئیسی بهطور ویژه بر مسئله دانشهای فرهنگی و استقلال دانشگاه تمرکز داشتند. یکی از اقدامات بزرگ ایشان، تلاش برای حفظ استقلال مراکز علمی از سیاسیکاری و نفوذ باندهای قدرت و ثروت بود.
علم الهدی به پدیده «استقلالخواهی» در کودکان و نوجوانان و تضاد آن با «انفعال» در بزرگسالی پرداخت و خاطرنشان کرد: کودکان ما امروز بهشدت به استقلال فکر میکنند، اما متأسفانه وقتی به سنین بزرگسالی و محیطهای اداری میرسند، منفعلتر و محافظهکارتر میشوند. نباید اجازه داد منافع اندک ساختاری، جای فعالیتهای انقلابی را بگیرد. ما وارث خون شهیدانی هستیم که با منطق و حکمت، ساختارهای غلط را بر هم میزدند.
همسر شهید رئیسی با تفکیک میان مردمسالاری دینی و دموکراسی غربی، تأکید کرد: تراژدی تلخ اینجاست که برخی انقلابی بودن را تنها به حضور در پای صندوق رأی فروکاستهاند. در حالی که در مردمسالاری دینی، مردم پس از انتخاب نیز فرد را رها نمیکنند؛ بلکه با نظارت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، بر تعهدات مسئولان نظارت میکنند. نباید اجازه دهیم این ظرفیت بزرگ در ساختارهای صوری دموکراتیک بی خاصیت شود.
وی با فراخوان تشکلهای علمی و بسیج دانشجویی برای ایجاد جنبشهای جدید، خواستار ارائه «حرف تازه» در حوزه تمدنسازی شد و ابراز امیدواری کرد که بیداری ایجاد شده توسط خون قائد شهید و سایر شهدا، منجر به بازسازی بنیادین زیرساختهای فرهنگی کشور شود.
نظر شما