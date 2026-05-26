مهدی حیدری: ستاد دائمی مدیریت سواحل در وزارت کشور تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری که روز سه شنبه به همراه سیدمناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شمال کشور با بیان این که بیشترین آمار مسافران در ایام پیک سفر به استانهای گیلان و مازندران مربوط میشود، گفت: متأسفانه کمبود زیرساختهای ایمن در سواحل موجب بروز تلفات جانی میشود و اقدامات پراکنده و غیرهماهنگ دستگاهها به تنهایی نمیتواند ایمنی و نجات واقعی را تأمین کند.
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با اشاره به آمار نجاتیافتگان سال گذشته در سه استان ساحلی خاطرنشان کرد: در استان مازندران سال قبل ۸۴۲ نفر نجاتیافته رسمی ثبت شده است. همچنین در استانهای گیلان و گلستان به ترتیب ۳۱۰ نفر و ۱۶ نفر نجاتیافته داشتیم.
مهدی حیدری مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت سواحل را تشکیل مدیریت یکپارچه سواحل در وزارت کشور و ایجاد ستاد ساماندهی سواحل کشور دانست و گفت: مشکل اصلی تنها فصل تابستان نیست و ما نیازمند یک ساختار دائمی و منسجم هستیم. همچنین کمبود بودجه یکی از چالشهای جدی است که در چند سال اخیر با وجود افزایش چشمگیر نیروها و بهبود نسبی کیفیت کار، همچنان پرداخت به موقع حقوق ناجیان را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس فدراسیون نجات غریق کشور ادامه داد: عدم پرداخت بیمه و تأخیر در حقوق، باعث ریزش نیروهای متخصص شده و انگیزه را در میان ناجیان کاهش میدهدو در سه استان شمالی حتی محکومیتهای اجرایی نیز در این زمینه رخ داده است.
حیدری در پایان گفت: افزایش نقاط ایمن و توسعه طرحهای سالمسازی سواحل به صورت الگوبرداری از نمونه موفق شهرستان آستارا که توسط بخش خصوصی راهاندازی شده در سایر استانها نظیر ساحل مکران در سیستان و بلوچستان انجام شود. همچنین بهرهگیری از دوربینهای پهپاد و هوش مصنوعی برای کمک به عوامل اجرایی و مهمتر از همه، آموزش و فرهنگسازی همگانی با مشارکت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و صدا و سیما، از ضرورتهای اساسی است.
