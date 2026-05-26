رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت سواحل شمال

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی شامگاه سهشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت سواحل، از اجرای طرح فرهنگی-اجتماعی بهرهمندی ایمن مردم از سواحل استانهای شمالی خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، ناجیان غریق، فراجا، هلالاحمر و اورژانس، امیدواریم تابستان پیشرو با کمترین میزان حادثه پشت سر گذاشته شود.
وی اظهار داشت: طرح بهرهمندی از سواحل زیبای استانهای شمالی کشور که همچون سالهای گذشته یک طرح فرهنگی و اجتماعی محسوب میشود، یکی از مهمترین محورهای خود را به حفاظت و کمک به شهروندانی اختصاص داده که قصد استفاده از دریا و بهرهمندی از طراحی ایمن سواحل را دارند.
وی افزود: در جلسه امروز که با حضور همه دستگاههای ذیربط برگزار شد، آخرین هماهنگیها و یکپارچگی لازم میان برنامههای مختلف صورت گرفت. در این جلسه گفتنیها بیان شد، چالشها مرور گردید و تمهیدات لازم برای کاهش حوادث در سواحل مورد بررسی قرار گرفت.
بطحایی با اشاره به رونمایی از یک سامانه جدید در این نشست، تصریح کرد: این سامانه به منظور یکپارچگی و مدیریت برنامههای متنوع این طرح طراحی و معرفی شده است و نقش مؤثری در هماهنگی میان دستگاههای اجرایی خواهد داشت.
معاون وزیر کشور با ابراز امیدواری نسبت به اهتمام موجود در دستگاههای اجرایی، ناجیان غریق، فراجا، هلالاحمر و سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: من بسیار امیدوار هستم که با همکاری همه نهادهای مسئول، تابستان پیشرو را با کمترین میزان حادثه و با کمترین تعداد موارد ناگوار در سواحل شمالی کشور پشت سر بگذاریم.
