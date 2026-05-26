۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

پیام تبریک کمیته ملی پارالمپیک به مناسبت درخشش تیم ملی پاراتکواندو

کمیته ملی پارالمپیک با صدور پیامی موفقیت تیم ملی پاراتکواندو در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در متن این پیام آمده است:

«قهرمانی تیم ملی پاراتکواندو مردان ایران در رقابت‌های آسیایی و درخشش فرزندان ایران اسلامی باکسب ۱۰ نشان رنگارنگ (۳ مدال طلا، ۲ نقره و ۵ برنز) را صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گوییم.

این موفقیت ارزشمند، جلوه‌ای روشن از عزم، توانمندی و روحیه استوار ورزشکاران و کادر فنی تیم ملی است که با توکل به قدرت لایزال الهی، تکیه بر تلاش، انضباط و انگیزه، بار دیگر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر فراز آسیا به اهتزاز درآوردند.

همچنین، انتخاب شایسته‌ پیام خانلرخانی، سرمربی بادانش و توانمند تیم ملی را به عنوان «برترین مربی آسیا» تبریک می‌گوییم.

کمیته ملی پارالمپیک ضمن قدردانی از این عملکرد شایسته و افتخارآفرین، برای تیم ملی پاراتکواندو ایران در رویدادهای آینده، به‌ویژه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و بازی‌های پارالمپیک لس آنجلس، آرزوی موفقیت، عزت و سربلندی روزافزون دارد.»

رقابت های قهرمانی آسیا و نیز تورنمنت کسب سهمیه بازی های پاراآسیایی آیچی_ناگویا طی روزهای ۴ و ۵ خرداد ماه به میزبانی شهر اولان باتور در کشور مغلولستان برگزار شد.

