پیام تبریک کمیته ملی پارالمپیک به مناسبت درخشش تیم ملی پاراتکواندو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در متن این پیام آمده است:



«قهرمانی تیم ملی پاراتکواندو مردان ایران در رقابت‌های آسیایی و درخشش فرزندان ایران اسلامی باکسب ۱۰ نشان رنگارنگ (۳ مدال طلا، ۲ نقره و ۵ برنز) را صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گوییم.



این موفقیت ارزشمند، جلوه‌ای روشن از عزم، توانمندی و روحیه استوار ورزشکاران و کادر فنی تیم ملی است که با توکل به قدرت لایزال الهی، تکیه بر تلاش، انضباط و انگیزه، بار دیگر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر فراز آسیا به اهتزاز درآوردند.



همچنین، انتخاب شایسته‌ پیام خانلرخانی، سرمربی بادانش و توانمند تیم ملی را به عنوان «برترین مربی آسیا» تبریک می‌گوییم.

کمیته ملی پارالمپیک ضمن قدردانی از این عملکرد شایسته و افتخارآفرین، برای تیم ملی پاراتکواندو ایران در رویدادهای آینده، به‌ویژه بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و بازی‌های پارالمپیک لس آنجلس، آرزوی موفقیت، عزت و سربلندی روزافزون دارد.»



رقابت های قهرمانی آسیا و نیز تورنمنت کسب سهمیه بازی های پاراآسیایی آیچی_ناگویا طی روزهای ۴ و ۵ خرداد ماه به میزبانی شهر اولان باتور در کشور مغلولستان برگزار شد.