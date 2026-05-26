شناسایی و تعطیلی ۳ مرکز دندانپزشکی قلابی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان از شناسایی و تعطیلی سه مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در این کلانشهر طی هفته گذشته خبر داد و گفت: در راستای نظارت مستمر بر مراکز ارائه خدمات درمانی، کارشناسان اداره دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه با همکاری کارشناسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی، موفق به شناسایی سه مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در سطح شهر شیراز شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: این افراد که با جعل عنوان «دندانپزشک»، اقدام به ارائه خدمات به شهروندان میکردند، فاقد هرگونه تخصص، مجوز قانونی و مدارک تحصیلی معتبر در این حوزه بودند.
وی ادامه داد: با اقدام بهموقع تیمهای بازرسی، این مراکز تعطیل و افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.
نیاکان با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برخورد با متخلفان حوزه سلامت هیچگونه مماشاتی ندارد، تصریح کرد: حفظ سلامت جامعه خط قرمز ماست و با افرادی که با اقدامات غیرمجاز و غیرتخصصی، سلامت شهروندان را به مخاطره میاندازند، با قاطعیت و طبق قانون برخورد میشود.
وی در پایان از تمامی شهروندان درخواست کرد ضمن هوشیاری در انتخاب مراکز درمانی معتبر و دارای مجوز، هرگونه تخلف در حوزه درمان را به سامانه ۱۹۰ یا شماره ۱۸۱۹ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
