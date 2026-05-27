به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی گفت: پنج نشریه دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس ارزیابی انجامشده، برای نمایهسازی در پایگاههای CAB Abstracts و/یا Global Health پذیرفته شدهاند و پوشش نمایهسازی آنها از سال ۲۰۲۵ میلادی آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: این نشریات شامل ، Journal of Health Sciences and Surveillance SystemHealth Management and Information Science ، International Journal of Nutrition Sciences ، International Journal of Community-Based Nursing and Midwifery و مجله علوم پزشکی صدرا می باشند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: CABI یک سازمان بینالمللی غیرانتفاعی و از مراجع معتبر نمایهسازی و انتشار اطلاعات علمی در حوزه علوم زیستی، سلامت، تغذیه، بهداشت عمومی و علوم کاربردی است که سابقه فعالیت آن به سال ۱۹۱۳ میلادی بازمیگردد. پایگاههایCAB Abstracts و Global Health از منابع شناختهشده بینالمللی برای دسترسی پژوهشگران، دانشگاهها، سازمانهای علمی و نهادهای سیاستگذار به مقالات علمی محسوب میشوند و نمایه شدن نشریات در این پایگاهها میتواند نقش مؤثری در افزایش مشاهدهپذیری و دسترسپذیری بینالمللی مقالات ایفا کند.
محمدی گفت: در حال حاضر ۱۱ نشریه از مجموع ۲۲ نشریه علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایگاه CABI نمایه هستند و سایر نشریات دانشگاه نیز با توجه به حوزه تخصصی و سیاستهای موضوعی این پایگاه، خارج از دامنه موضوعی(Out of Scope) تشخیص داده شدهاند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن تبریک این دستاورد علمی ارزشمند و قدردانی از مدیران مسئول، سردبیران، اعضای هیأت تحریریه و گروههای اجرایی نشریات، این موفقیت را حاصل تلاش مستمر دستاندرکاران نشریات، رعایت استانداردهای علمی و فنی نشر و پیگیریهای دفتر گروه نشریات و کتب دانشگاه دانست و ابراز امیدواری کرد این دستاورد در ارتقای جایگاه علمی و بینالمللی نشریات دانشگاه علوم پزشکی شیراز مؤثر باشد.
