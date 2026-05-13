دستگیری دندانپزشک قلابی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر،امین نیاکان در خصوص دستگیری یک دندان پزشک تقلبی گفت: عصر دیروز سه‌ شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، با تلاش کارشناسان اداره دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه، یک فرد که به‌صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوزهای لازم در حوزه دندانپزشکی فعالیت می‌کرد، شناسایی شد.

وی افزود: با حضور کارشناسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه، محل فعالیت این فرد متخلف تعطیل و از ادامه فعالیت غیرمجاز وی جلوگیری به‌عمل آمد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به ارجاع پرونده این فرد به مراجع قضایی، تصریح کرد: معاونت درمان دانشگاه با هرگونه مداخله غیرمجاز در امور درمانی، به‌ویژه در حوزه‌های تخصصی و حساس، برابر ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد کرد.

وی همچنین از شهروندان خواست هنگام دریافت خدمات دندانپزشکی، به مراکز دارای مجوز رسمی مراجعه کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرمجاز، مراتب را از طریق شماره های ۱۹۰ و ۱۸۱۹ اطلاع دهند.