رشد جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شاخص QS

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدیی گفت: بر اساس نتایج رتبهبندی جهانی QS در سال ۲۰۲۶ میلادی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز توانست در سه حوزه کلیدیِ داروسازی، علوم زیستی و پزشکی، رتبههای درخشانی را در سطح جهانی و کشوری کسب کند.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه موضوعی داروسازی موفق شد با صعودی چشمگیر، رتبه خود را از بازه (۳۵۱ تا ۳۶۰) در سال (۲۰۲۵)، به بازه (۲۵۱ تا ۳۰۰) در سال (۲۰۲۶) ارتقا دهد که این جایگاه، رتبه سوم کشوری را برای دانشگاه به ارمغان آورده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: همچنین در حوزه علوم زیستی و پزشکی، دانشگاه موفق به کسب رتبه دوم کشوری (رتبه جهانی ۴۵۱ تا ۵۰۰) و در حوزه پزشکی، رتبه چهارم کشوری (رتبه جهانی ۶۰۱ تا ۶۵۰) شده است.
محمدی ضمن قدردانی از تلاشهای اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه، تصریح کرد: نظام رتبهبندی QS به عنوان یکی از معتبرترین نظامهای ارزیابی جهانی، عملکرد دانشگاهها را بر پایه پنج شاخص کلیدی شامل شهرت دانشگاهی، شهرت نزد کارفرمایان، استنادها به ازای هر مقاله، شاخص H-index و شبکه همکاریهای بینالمللی میسنجد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان با تأکید بر استمرار سیاستهای حمایتی دانشگاه برای بهبود بروندادهای پژوهشی و افزایش اثرگذاری علمی، ابراز امیدواری کرد: با تمهیدات اندیشیده شده در راستای تقویت زیرساختهای پژوهشی و گسترش همکاریهای علمی بینالمللی، جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تمامی نظامهای معتبر رتبهبندی جهانی در سالهای آتی روند صعودی خود را حفظ کرده و بیش از پیش ارتقا یابد.
