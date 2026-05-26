پیشگیری اولویت اصلی سازمان بازرسی نفت است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، حمید بورد، امروز (سه شنبه، ۵ خردادماه) در آیین معارفه رحیم وقف؛ سرپرست مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات به تبیین ویژگیهای این سازمان پرداخت و گفت: سازمان بازرسی نهادی فراگیر است که باید با همه زیرمجموعههای شرکت ملی نفت ایران ارتباط مستمر داشته باشد؛ چراکه این مجموعه نقشی کلیدی در سالمسازی و ارتقای شفافیت محیط کاری ایفا میکند.
وی، تخصص، مهارت فنی و هماهنگی میان اعضای هیئتمدیره را عامل اصلی موفقیت شرکت، بهویژه در دوران «جنگ سوم» خواند و تصریح کرد: در شرایط بحرانی جنگ، نهتنها تولید نفت کاهش نیافت، بلکه صادرات نیز باوجود محاصره دریایی دشمن به شکلی مطلوب استمرار یافت.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اصولی مخازن و پایداری عملیات را نشانه وحدت و یکپارچگی همه مدیریتهای شرکت ملی نفت برشمرد و تأکید کرد: حفاظت و صیانت از این مجموعه سالم، ضرورتی حیاتی برای صنعت نفت است.
معاون وزیر نفت، پیشگیری بهجای برخورد، اصلاح فرآیندها و حفظ امانتداری و آبروی کارکنان را از مهمترین مأموریتهای سازمان بازرسی برشمرد و افزود: بازرسی باید علاوه بر میزبانی صبور و گشادهرو برای کارکنان، مرجعی مطمئن برای مدیران باشد تا از طریق هماهنگی و ارتباطات سازنده، از بروز بسیاری از مسائل پیشگیری شود.
