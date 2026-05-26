به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز فسندوز اظهار کرد: مجتمع پرورش ماهی فسندوز که در مساحت حدود ۲ هزار هکتار ایجاد شده بود، به دلیل محدودیت های منابع آب شیرین و به منظور بهره مندی و استفاده بهینه از آب های نامتعارف موجود در منطقه،این مجتمع به تولید و پرورش آرتمیا تغییر فعالیت داده و با برنامهریزیهای صورت گرفته، تمامی واحدهای احیا شده این مجموعه به مزرعه پرورش آرتمیا در سطح ۲۵ و ۱۰ هکتاری برای تولید آرتمیا منظور شده است.
وی با بیان اینکه فرآیند احیای این مجتمع با جدیت دنبال میشود، افزود: یک واحد ۲۵ هکتاری از واحدهای فعال این مجتمع در حال آبگیری بوده که ۱۵ هکتار تاکنون آبگیری شده و عملیات آبگیری مابقی سطوح نیز در حال انجام است و پیشبینی میشود در یک دوره هفتماهه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ تا ۲۰ نفر فراهم شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این طرح گفت: برآوردها نشان میدهد در هر هکتار از این مزرعه، امکان تولید یک تن آرتمیا و ۱۰۰ کیلوگرم سیست (تخم آرتمیا) وجود دارد که ارزش افزوده بالایی برای منطقه به همراه خواهد داشت.
اصغری خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما در سازمان، تبدیل این مجموعه به یک واحد فعال اقتصادی و اشتغالزا است؛ بر همین اساس و با توجه به وفور آبهای نامتعارف در کانال های مجتمع از تمام سرمایهگذاران و افراد دارای دانش فنی و توان مالی دعوت میکنیم تا با مشارکت در این طرح، به بهرهبرداری کامل و توسعه زنجیره ارزش در شیلات چهاربرج کمک کنند.
