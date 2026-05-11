۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

ظرفیت تولید سالانه ۲۵ تن آرتمیا در مجتمع فسندوز چهاربرج ایجاد می‌شود

ارومیه - مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی از پروژه مشارکتی پرورش آرتمیا در مجتمع فسندوز چهاربرج در ۲۵ هکتار خبر داد و گفت: این طرح امسال قابلیت آبگیری و آغاز بهره‌برداری را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور لطفی عصر دوشنبه در بازدید از روند اجرا و تکمیل این پروژه اظهار کرد: این پروژه در قالب ماده ۲۷ و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از استان فارس به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این طرح، سالانه امکان تولید بیش از ۲۵ تن انواع محصولات آرتمیا فراهم می‌شود که این مهم نقشی تعیین‌کننده در تأمین نهاده‌های باارزش صنعت تکثیر و پرورش آبزیان خواهد داشت.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی ادامه داد: عملیات اجرایی پروژه با سرعت مناسبی پیش می‌رود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مجتمع در دوره پرورشی سال‌جاری آماده آبگیری خواهد شد.

لطفی تاکید کرد: توسعه پروژه‌های مشارکتی در حوزه تولید آرتمیا می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب ارتقای ظرفیت‌های شیلاتی و افزایش ارزش افزوده در منطقه شود.

کد مطلب 6827072

