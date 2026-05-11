به گزارش خبرنگار مهر، منصور لطفی عصر دوشنبه در بازدید از روند اجرا و تکمیل این پروژه اظهار کرد: این پروژه در قالب ماده ۲۷ و با سرمایهگذاری بخش خصوصی از استان فارس به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این طرح، سالانه امکان تولید بیش از ۲۵ تن انواع محصولات آرتمیا فراهم میشود که این مهم نقشی تعیینکننده در تأمین نهادههای باارزش صنعت تکثیر و پرورش آبزیان خواهد داشت.
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجانغربی ادامه داد: عملیات اجرایی پروژه با سرعت مناسبی پیش میرود و بر اساس برنامهریزی انجامشده، این مجتمع در دوره پرورشی سالجاری آماده آبگیری خواهد شد.
لطفی تاکید کرد: توسعه پروژههای مشارکتی در حوزه تولید آرتمیا میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب ارتقای ظرفیتهای شیلاتی و افزایش ارزش افزوده در منطقه شود.
