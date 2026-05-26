شاهکار شاگردان سامری در نیمه دوم/استقلال در کرج تسلیم شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان، امروز سهشنبه، در دومین دیدار فینال رقابتهای انتخابی باشگاههای غرب آسیا، با نمایشی خیرهکننده در نیمه دوم، استقلال تهران را با نتیجه ۹۴ بر ۸۸ شکست داد و معادله قهرمانی را به بازی سوم کشاند. این مسابقه نفسگیر در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج استان البرز برگزار شد.
نیمه اول این دیدار با برتری استقلال همراه بود و شاگردان نفت آبادان با عدم تمرکز کافی، اشتباهاتی مرتکب شدند که نتیجه را به سود حریف تهرانی رقم زد. با این حال، ورق بازی در نیمه دوم کاملاً برگشت؛ جایی که بازیکنان نفت با برنامهریزی دقیق و تصمیمگیریهای هوشمندانه وارد زمین شدند و ورق را به سود خود برگرداندند.
شاگردان حماد سامری در شرایطی که با خستگی مفرط ناشی از دیدارهای فشرده دستوپنجه نرم میکردند، در ۲۰ دقیقه دوم مرتکب کمترین اشتباه شدند و با انتخابهای درست در لحظات حساس، کامبکی تماشایی را رقم زدند. این بازگشت باشکوه، نام نفت آبادان را بار دیگر بر سر زبانها انداخت.
با این پیروزی شیرین، دو تیم در آستانه بازی سوم و سرنوشتساز قرار گرفتهاند؛ دیداری که به گفته ناظران، با توجه به تواناییهای فنی بالای هر دو تیم، کاملاً غیرقابل پیشبینی خواهد بود و نفسهای بسکتبال دوستان را تا سوت پایان در سینه حبس خواهد کرد.
