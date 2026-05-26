نجات ۵۰ ساکن برج مسکونی از میان آتش و دود در شهرک سفیر امید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جان فشان نوبری شامگاه سه‌شنبه با اعلام اجرای این عملیات امدادی و اطفائی گفت:

این آتش سوزی در یکی از واحدهای طبقه ششم ساختمان مسکونی ۱۲ طبقه رخ داده بود که منجر به دودگرفتگی طبقات ساختمان و گرفتاری ساکنان شده بود.

وی در شرح عملیات این حادثه گفت: تیم های اعزامی با تقسیم بندی عملیاتی،گروهی از آتش نشانان عملیات اطفاء حریق را در پیش گرفته و گروه دیگری از نیروها نیز عملیات جستجو و نجات را ادامه دادند.

جان فشان نوبری افزود: بخشی از ساکنان این ساختمان که بر اثر دود گرفتگی در داخل ساختمان گرفتار و یا جهت نجات از دود،خود را به پشت بام رسانده بودند،با تلاش نیروهای اعزامی به منطقه امن منتقل و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز به اجرای همزمان عملیات امدادی و اطفاء حریق در این ساختمان اشاره و گفت:

بخشی از آتش نشانان، واحد مسکونی را ضمن اطفاء حریق با اجرای عملیات تخلیه دود از ساختمان و ایمن سازی محل به عملیات خاتمه دادند.