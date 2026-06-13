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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

آتش‌سوزی علف‌های هرز در محوطه دانشگاه تبریز

آتش‌سوزی علف‌های هرز در محوطه دانشگاه تبریز

تبریز- ساعاتی پیش تصاویری از انتشار دود غلیظ در برخی نقاط شهر تبریز در فضای مجازی منتشر شد که ناشی از آتش‌سوزی علف‌های هرز در محوطه دانشگاه تبریز بود.

سیامک نوروزی، مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این حادثه اظهار کرد: این حادثه موجب جلب توجه شهروندان و کاربران فضای مجازی شد، اما بررسی‌های میدانی و اعلام آتش‌نشانی حاکی از آن است که آتش‌سوزی صرفاً در محدوده علف‌های خشک و هرز رخ داده و دود مشاهده‌شده ناشی از همین حریق بوده است.

وی با اشاره به مهار کامل آتش بدون تلفات جانی و خسارت مالی، از شهروندان خواست در مواجهه با تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، اخبار معتبر را تنها از رسانه‌های رسمی و منابع موثق دنبال کنند.

گفتنی است ساعاتی پیش تصاویری از انتشار دود غلیظ در برخی نقاط شهر تبریز در فضای مجازی منتشر شد که نگرانی شهروندان را به دنبال داشت.

کد مطلب 6858745

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