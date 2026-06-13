سیامک نوروزی، مسئول روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این حادثه اظهار کرد: این حادثه موجب جلب توجه شهروندان و کاربران فضای مجازی شد، اما بررسیهای میدانی و اعلام آتشنشانی حاکی از آن است که آتشسوزی صرفاً در محدوده علفهای خشک و هرز رخ داده و دود مشاهدهشده ناشی از همین حریق بوده است.
وی با اشاره به مهار کامل آتش بدون تلفات جانی و خسارت مالی، از شهروندان خواست در مواجهه با تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، اخبار معتبر را تنها از رسانههای رسمی و منابع موثق دنبال کنند.
گفتنی است ساعاتی پیش تصاویری از انتشار دود غلیظ در برخی نقاط شهر تبریز در فضای مجازی منتشر شد که نگرانی شهروندان را به دنبال داشت.
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