به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس سلطانپور روز دوشنبه در جلسه مدیریت اطفای حریق عجب شیر، نفوذ توده هوای گرم در روزهای آینده را تهدید بزرگ برای مراتع این شهرستان اعلام و اظهار کرد:‌ بررسی آمار حریق‌های سه سال گذشته نشان می دهد، به رغم وجود روند کاهشی تعداد آتش سوزی ها در سال های گذشته، افزایش دمای هوا از هفته آینده می‌تواند خطر آتش‌سوزی را در منطقه افزایش دهد.

به گفته وی براساس اعلام اداره هواشناسی دمای روزهای اخیر به‌ طور میانگین ۲ درجه خنک‌تر از بلندمدت گذشته بوده است، اما از هفته آینده دما افزایش یافته و از میانگین بلندمدت فراتر می‌رود که این پدیده جوی رطوبت نسبی را کاهش داده و شرایط را برای وقوع حریق مستعدتر می‌کند.

سلطانپور یادآور شد: با این حال بارندگی‌های سال آبی جاری در عجب‌شیر وضعیت مناسبی داشته و از مهر ماه پارسال تاکنون به طور متوسط ۳۱۳ میلی‌متر باران در منطقه باریده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۳ درصد افزایش نشان می‌ دهد.

وی از مردم ساکن در مراکز شهری و مناطق روستایی درخواست کرد از روشن‌کردن آتش در مراتع و رهاسازی زباله‌های شیشه‌ای خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش با شماره تلفن ۱۵۰۴ تماس برقرار کنند.

سلطانپور با بیان اینکه شهرستان عجب‌شیر دارای ۴۹ هزار هکتار اراضی ملی است، گفت: از این میزان، یکهزار و ۷۰۰ هکتار در دسته بحرانی طبقه‌ بندی شده است.

وی ادامه داد: با وجود کاهش چشمگیر حریق‌ها از ۶ مورد و ۱۵ هکتار در سال ۱۴۰۲ به ۱ مورد و ۲ هکتار در سال ۱۴۰۳، اما باز هم باید آحاد مردم و به خصوص گردشگران هشدارهای لازم را جدی گرفته و از هر گونه بی‌احتیاطی منجر به وقوع آتش خودداری نمایند.

فرماندار عجب شیر یادآور شد: بر اساس آمارهای رسمی و ثبت شده علت ۹۵ درصد آتش‌سوزی ها عامل انسانی است.

در این نشست، توان عملیاتی آتش‌نشانی، تجهیزات موجود و میزان آمادگی نیروها برای مقابله با حوادث احتمالی مورد ارزیابی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از حریق‌های احتمالی در فصل گرما و کاهش خسارات ناشی از آن، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.