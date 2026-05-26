خیرین در تجهیز مراکز اسکان زائران شهدای میناب مشارکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر در نشست با رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب که پیرامون چگونگی تجهیز مراکز اسکان زائران گلزار شهدای میناب برگزار شد، اظهار کرد: خدمترسانی شایسته به خانوادههای معظم شهدا و زائرانی که برای ادای احترام به مقام شامخ شهدای حادثه شجرهطیبه به این شهرستان سفر میکنند، یک وظیفه اخلاقی و حاکمیتی است.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات رفاهی، افزود: از گروههای جهادی و خیرین انتظار میرود با همان روحیه همیشگی، در فرآیند تجهیز مراکز اسکان مشارکت کنند تا شرایط میزبانی در شأن این عزیزان فراهم شود.
حجتالاسلام سهرابی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب نیز با ارائه گزارشی از اقدامات میدانی صورت گرفته، گفت: با هماهنگیهای انجام شده و همکاری آموزش و پرورش، «دبیرستان شهید یوسف عسکری» به عنوان مرکز اصلی اسکان زائران انتخاب شده و عملیات تجهیز آن آغاز شده است.
وی با اشاره به اقلام تأمینشده، اظهار کرد: گروههای جهادی و تبلیغی تحت نظارت مسئول گروههای جهادی و تبلیغی حوزههای علمیه کشور در محل مستقر شدهاند و آماده ارائه خدمات هستند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم اقدامات صورت گرفته، همچنان به تکمیل تجهیزات رفاهی برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمندیم و از تمامی نهادها و نیکانتقیشان دعوت میکنیم تا در این امر خیر و معنوی همراهی لازم را داشته باشند.
