همت جهادی اداره کل تبلیغات اسلامی در خدمت زائران و ارتقای معارف دینی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در ایام پایانی ماه صفر و در آستانه رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، شهر مقدس مشهد غرق در شور و حزن حسینی میشود. در این میان، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با رویکردی جهادی و خدمترسان، فعالیتهای گستردهای را برای زائران و مجاوران تدارک دیده است. این اداره، با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف و با هدف تسهیل زیارت و ارتقای سطح معارف دینی، در بخشهای متنوعی به پای کار آمده تا پذیرای خیل عظیم دلدادگان اهل بیت (ع) باشد.
این فعالیتها شامل طیف وسیعی از خدمات، از اسکان و پذیرایی کارکنان تبلیغات اسلامی در «موکب کشوری» تا ترویج «روضههای خانگی» در محلات، و از اجرای «پردهخوانی» به عنوان شیوهای نوین از تبلیغ، تا تداوم «طرح ملی زندگی با آیهها» با محوریت تدبر در قرآن کریم است. هر یک از این ابتکارات، با هدف خاصی و برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت زائران و جامعه دینی طراحی شدهاند.
یکی از اقدامات قابل توجه، راهاندازی «موکب خدمترسانی کشوری» ویژه کارکنان تبلیغات اسلامی سراسر کشور است که با هدف کاهش فشار بر موکبهای مردمی و تسهیل حضور همکاران در بارگاه منور رضوی صورت گرفته است. این رویکرد، نه تنها نشاندهنده همبستگی سازمانی است، بلکه الگویی برای سایر دستگاههای دولتی برای مشارکت در امر خدمترسانی به زائران به شمار میآید.
در کنار این خدمات رفاهی، بعد فرهنگی و معنوی فعالیتها نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. گسترش روضههای خانگی و مردممحور در محلات خراسان رضوی، با هدف احیای سنت دیرینه مجالس عزای اهل بیت (ع) و تعمیق فرهنگ عاشورایی صورت میگیرد. این روضهها، که با استقبال چشمگیر مردم همراه است، نشاندهنده ریشهدار بودن عشق به اهل بیت در دل مردم این سرزمین است.
همچنین، استفاده از شیوههای نوین تبلیغی همچون پردهخوانی با محتوای متناسب با مسائل روز و طرح ملی زندگی با آیهها برای تبیین معارف قرآنی، نشان از پویایی و بهروز بودن رویکردهای تبلیغات اسلامی در مواجهه با نیازهای جامعه امروزی دارد. این اقدامات، در راستای جهاد تبیین و ارتقای بصیرت دینی آحاد جامعه، گامی مؤثر و هوشمندانه محسوب میشوند.
موکب کشوری تبلیغات اسلامی در مشهد
قربان سلطانزاده، معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از راهاندازی «موکب خدمترسانی کشوری» ویژه کارکنان این سازمان در سراسر کشور خبر داد و هدف اصلی آن را تسهیل حضور همکاران در بارگاه امام رضا علیهالسلام و کاهش فشار بر موکبهای مردمی عنوان کرد.
معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به رویکرد چند سال اخیر این اداره کل در دهه پایانی ماه صفر گفت: هر سال در همین ایام، در محل اداره کل، فضا را به شکلی مفروش و آماده میکنیم تا همکاران اداره کل تبلیغات اسلامی در استانهای مختلف که به مشهد مشرف میشوند، بتوانند از خدمات اسکان و پذیرایی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این موکب برخلاف موکبهای عمومی، صرفاً به کارکنان تبلیغات اسلامی سراسر کشور اختصاص دارد، افزود: برای رفاه بیشتر، طبقات مختلف اداره کل را تجهیز کردهایم؛ بخشی ویژه بانوان و بخشی ویژه آقایان در نظر گرفته شده است.
سلطانزاده با تأکید بر ضرورت ورود دستگاههای دولتی به این عرصه، خاطرنشان کرد: اگر هر دستگاه اجرایی در سطح استانها اقدام مشابهی انجام دهد، بخش قابل توجهی از فشار کاری و هزینهای از دوش موکبهای مردمی برداشته میشود. در این صورت، موکبهای عمومی میتوانند ظرفیت خود را بیشتر صرف زائران بیبضاعت کنند و خدمات گستردهتری ارائه دهند.
معاون اداری و مالی اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پایان، اجرای چنین طرحهایی را اقدامی مؤثر برای انسجام سازمانی و خدمترسانی بهتر به زائران دانست.
محلات خراسان رضوی میزبان روضههای خانگی پرشور
حجت الاسلام مرتضی همتیفر، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به قدمت بیش از هزار ساله برپایی مجالس عزای اهل بیت (ع)، از گسترش روزافزون روضههای خانگی و مدلهای مردمی عزاداری در محرم، صفر و ایام فاطمیه خبر داد.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان (ع)، گفت: قدمت برپایی مجالس عزای اهل بیت (ع) به بیش از هزار سال بازمیگردد و در سیره خود اهل بیت (ع) نیز میبینیم که مصیبتهای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در منازلشان یادآوری میشد؛ مجالسی که شیعیان و محبان را گرد هم میآورد و با ذکر احادیث، آیات و روایات، مردم را ارشاد میکرد.
وی افزود: این سنت حسنه در طول تاریخ گسترش یافته و امروز شاهد رونق هرچه بیشتر آن هستیم؛ بهگونهای که مردم هر ساله مجالس عزای اهل بیت (ع) را در هیئتها و منازل برپا میکنند و فلسفه قیام امام حسین (ع) و یارانش را بازگو مینمایند.
همتیفر اظهار کرد: در سالهای اخیر با هدفگذاری، تشویق مردم و تسهیل در اعزام سخنران و مداح، روضههای خانگی در سطح استان رشد چشمگیری داشته است. این روضهها بهویژه در محرم، صفر و ایام فاطمیه با شور بیشتری برگزار میشوند و در هر محله دستکم یک پایگاه عزاداری مردمی فعال است.
حجت الاسلام مرتضی همتیفر تأکید کرد: سیاست ما در حوزه عزاداری بر مردممحوری است؛ به این معنا که این مجالس با نَفَس خود مردم در محلات برپا شده و بهترین الگوی عزاداری دینی و مردمی را رقم میزنند.
پردهخوانی شیوهای نوین از تبلیغ
زهره منوچهری، مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، از تولید و اجرای دو پرده جدید ویژه ماههای محرم و صفر با محتوای متناسب با مسائل روز و برگرفته از آیات و روایات خبر داد و اعلام کرد این برنامه در دهه آخر صفر در ایستگاههای بینراهی و محل اسکان زائران حضرت رضا علیه السلام اجرا خواهد شد.
مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به فعالیتهای فرهنگی تبلیغی ویژه بانوان در ایام محرم و صفر اظهار کرد: از ابتدای محرم امسال، دو پردهی جدید ویژه این ایام به صورت کشوری تولید شده که شامل «پرده آیات» که بر اساس ۱۲ ایه منتخب از طرح زندگی با آیهها ویژه محرم امسال و پرده «ایران امروز» که بر اساس اتفاقات اخیر در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط رژیم غاصب و جعلی اسرائیل، با رویکرد پرداختن به مباحث روز جامعه طراحی و تولید گردیده است. این آثار برگرفته از آیات، احادیث و روایات بوده و به تبیین معارف دینی با شیوهای نوین میپردازد.
وی افزود: حدود ۱۸۰ مبلغه پردهخوان در استان داریم که به محض آمادهشدن آثار جدید، ضمن دریافت محتوا، دورههای آموزشی لازم را میگذرانند و برای اجرا در مراسمهای مختلف آماده میشوند.
منوچهری ادامه داد: برای دهه آخر ماه صفر، آموزش این دو پرده تکمیل شده و در مکانهای اسکانهای زائران، ایستگاهها و مواکب بینراهی و محافل خانگی در حال اجرا است.
مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی پردهخوانی را یکی از شیوههای نوین و مؤثر تبلیغ دینی دانست و تصریح کرد: این روش، با رویکرد جهاد تبیین، ضمن بیان حقایق دینی، به الگودهی متناسب با نیازهای امروز جامعه توجه ویژه دارد. تحقیق و پژوهش و تدوین محتوا و طراحی و تولید پردهها به صورت استانی و کشوری انجام میپذیرد.
طرح ملی «زندگی با آیهها» در مشهد مقدس ادامه دارد
مهدی رمضانی، رئیس دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، از تداوم اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» همزمان با دهه پایانی ماه صفر در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این طرح علاوه بر ماه مبارک رمضان، در مناسبتهای مهم تبلیغی کشور با محوریت تدبر در آیات کلیدی قرآن دنبال میشود.
رئیس دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت بالای مناسبتهای مذهبی در فرهنگسازی قرآنی اظهار کرد: طرح ملی «زندگی با آیهها» محدود به ماه مبارک رمضان نبوده و در رویدادهای بزرگ تبلیغی کشور نیز اجرا میشود.
وی افزود: در ایام دهه پایانی ماه صفر و همزمان با ایام رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، این طرح بهصورت ویژه در مشهد مقدس ادامه دارد و در قالب برپایی ایستگاههای تبیین طرح و اعزام اساتید به موکبهای پرجمعیت برای تبیین و ترویج تدبر در آیات کلیدی قرآن، اجرا میشود.
رمضانی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این طرح ایجاد پیوند عمیقتر مردم با مفاهیم ناب قرآنی است، تصریح کرد: حرکتهای تبلیغی مبتنی بر تدبر و فهم آیات نورانی قرآن، بهترین بستر برای ارتقای سطح بصیرت دینی و انس هر چه بیشتر آحاد جامعه با کلام وحی است.
تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛ تصویری جامع از یک نهاد دینی پویا و خدمتمحور
در مجموع، فعالیتهای اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در دهه پایانی ماه صفر، تصویری جامع از یک نهاد دینی پویا و خدمتمحور را به نمایش میگذارد. این اقدامات، که ترکیبی از خدمات رفاهی، فرهنگی و معنوی است، نشان میدهد که این اداره، با درک عمیق از رسالت خود، در تلاش است تا بهترین بستر را برای بهرهمندی زائران و مجاوران از فضای معنوی این ایام فراهم آورد.
تلاش برای کاهش فشار بر موکبهای مردمی از طریق راهاندازی موکب اختصاصی، تقویت روضههای خانگی و مردممحور برای حفظ اصالت عزاداری، بهکارگیری شیوههای نوین تبلیغی مانند پردهخوانی برای انتقال مفاهیم دینی به نسل جوان، و تداوم طرح ملی زندگی با آیهها برای ترویج تدبر در قرآن، همگی گواه بر نگاه جامع و رویکرد پیشرو این اداره کل است.
این فعالیتها، نه تنها به تسهیل زیارت و اقامت زائران کمک میکند، بلکه با تعمیق معارف دینی و ترویج فرهنگ قرآنی، به ارتقای سطح بصیرت و آگاهی جامعه نیز منجر میشود. حضور فعال و هدفمند اداره کل تبلیغات اسلامی در این ایام، به وضوح نشاندهنده تعهد این نهاد به رسالتهای دینی و اجتماعی خود است.
بیشک، چنین برنامهریزیها و اجراهای موفقی، نتیجه همت، همدلی و تلاش شبانهروزی کارکنان و دستاندرکاران این اداره کل است که با روحیهای جهادی، در مسیر خدمت به اهل بیت (ع) و زائران گام برمیدارند. این اقدامات، نه تنها رضایتبخش است، بلکه الگویی قابل تحسین برای سایر نهادها در راستای خدمترسانی صادقانه و مؤثر به شمار میرود.
این فعالیتها، فصلی درخشان در کارنامه اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی رقم میزند و نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق و اجرای مخلصانه، میتوان در مسیر ترویج فرهنگ غنی اسلامی و خدمترسانی به ارادتمندان اهل بیت (ع) گامهای مؤثری برداشت. این گزارش، تنها گوشهای از تلاشهای این مجموعه را به تصویر میکشد و امید است که این خدمات ارزشمند، مورد قبول درگاه الهی و رضایت زائران قرار گیرد.
نظر شما