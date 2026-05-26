لزوم اجرای الگوی «آیش سبز» در مزارع دیم کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور در جریان بازدید از مزارع نخود شهرستان خرم‌آباد، بر اهمیت اجرای الگوی «آیش سبز» به‌عنوان کلید بهره‌وری و تاب‌آوری مزارع دیم تأکید کرد.

وی ضمن ارائه توصیه‌های کلیدی به کشاورزان در خصوص مدیریت بهینه کشت، حاصلخیزی خاک و مبارزه با آفات، بر ضرورت پرهیز از آیش ماندن سنتی زمین‌های دیم و حرکت به سمت اجرای روش‌های علمی و پایدار تأکید کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان در تشریح اهمیت این موضوع، بیان داشت: رهاشدن زمین‌های دیم بدون پوشش گیاهی در طول سال، زمینه را برای فرسایش خاک، ازدست‌رفتن رطوبت ارزشمند و کاهش حاصلخیزی فراهم می‌آورد. این در حالی است که زمین دیم با برنامه‌ریزی صحیح و حفظ پوشش گیاهی در طول سال، می‌تواند توان تولیدی خود را حفظ کرده و حتی ارتقا دهد.

محمدی‌پور، تناوب زراعی و کشت گیاهانی چون نخود، ماشک علوفه‌ای و نخود علوفه‌ای را از جمله راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از آیش ماندن زمین و جایگزینی آن با «آیش سبز» دانست. این محصولات علاوه بر ایجاد پوشش گیاهی مداوم، به حفظ رطوبت خاک، کاهش فرسایش و بهبود ساختار و حاصلخیزی زمین برای کشت‌های آتی کمک شایانی می‌کنند.

وی افزود: هدف اصلی ما این است که کشاورزان با انتخاب الگوی کشت مناسب، زمین را به حال خود رها نکنند و از ظرفیت نزولات جوی به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، کشاورزان دارای اراضی دیم را به همکاری نزدیک با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی برای تدوین برنامه‌های تناوب زراعی دعوت کرد و بیان داشت: با جایگزینی «آیش زرد» با «آیش سبز» و اجرای نظام تناوب، نه‌تنها از منابع پایه ارزشمند خود یعنی خاک و آب حفاظت می‌کنیم، بلکه امنیت غذایی و درآمد خانوارها را نیز تضمین خواهیم کرد.