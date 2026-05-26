به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان ضمن تبریک فرارسیدن دهه امامت و ولایت و عید قربان، اظهار داشت: ورود شورای فرهنگ عمومی به موارد پیشگیری از مواد مخدر، مسبوق به سابقه است و در نوبت‌های مختلف به حوزه پیشگیری در امر مواد مخدر و اعتیاد ورود کرده است.

وی ادامه داد: در لرستان هم در این زمینه سال گذشته یکی از جلسات شورای فرهنگ عمومی با حضور استاندار و نماینده ولی‌فقیه و دستگاه‌های عضو، در این حوزه برگزار شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه گفتمان‌سازی فرهنگی برای مقابله با آثار شوم و خطرناک کشت گیاهان دارویی ممنوعه، یک ضرورت است، گفت: نمایش سودآوری هنگفت نسلی در زمینه کشت گیاهان ممنوعه بدون بیان ریسک‌های حقوقی و حتی زبان‌های بلندمدت این کشت، باعث شده بخشی از کشاورزان و مردم به این کشت روی بیاورند و لازم است مقابله با این نمایش و روایت در دستور کار دستگاه‌های فرهنگی همکار در حوزه مبارزه با مواد مخدر، قرار بگیرد.

پور علی، ادامه داد: مسئله کشت گیاهان ممنوعه، در بلندمدت امنیت غذایی جامعه و امنیت روانی و اجتماعی جوانان را به مخاطره می‌اندازد و لازم است شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از ظرفیت این جلسات برای هم‌افزایی و تبادل تجربه و دانش موجود در دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری، استفاده کافی را داشته باشد.

وی گفت: در حوزه کشفیات و مقابله با مواد مخدر، استان لرستان از رتبه بسیار خوبی برخوردار است؛ ولی بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای مقابله با گفتمان سوددهی کشت گیاهان ممنوعه باید در دستور کار قرار بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: اگر باورپذیری فرهنگی در حوزه‌ای کم شود، اقدامات فرهنگی از بازدهی کافی برخوردار نخواهند بود. در مسئله پیشگیری و مقابله با کشت گیاهان ممنوعه و قبح کشت این گیاهان، باید هم صدایی باید بین دستگاه‌های فرهنگی و خدماتی در این مسیر باید افزایش یابد؛ زیرا دستگاه‌های مختلفی از جمله جهاد کشاورزی، خانه‌های بهداشت مدارس بنیادها، بسیج، کمیته امداد و... در عمق روستاها حضور دارند.

پور علی، گفت: در این حوزه ضمن اعلام سطح زیر کشت گیاهان ممنوعه و جمع‌بندی اقدامات فرهنگی اجرا شده، باید فرایند کشت جایگزین و طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی از طرف دستگاه‌های متولی ارائه شود تا محتوی مناسب و مبتنی بر تغییر رفتار در اختیار مردم و کشاورزان قرار بگیرد تا این روایت غیرواقعی، تقویت نشود.