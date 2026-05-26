سومین جشنواره شاتوت هزاررود در طارم برگزار میشود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره شاتوت هزاررود، روز چهارشنبه ۶ خردادماه از ساعت ۱۵ عصر تا جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۴، در روستای هزاررود علیا از توابع شهرستان طارم استان قزوین، در میان باغات شاتوت این روستا برگزار خواهد شد.

دهیار روستای هزاررود، با اعلام این خبر گفت: این جشنواره به مدت سه روز با برپایی بیش از ۵۰ غرفه نمایشگاهی پذیرای گردشگران و علاقهمندان خواهد بود.

مرتضی عباسی افزود: در این غرفه ها انواع محصولات زراعی و باغی، صنایع دستی بومی، انواع آشها و غذاهای محلی منطقه عرضه میشود.

دهیار هزاررود همچنین از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در حاشیه این رویداد خبر داد و تصریح کرد: موسیقی زنده سنتی، بازیهای بومی و محلی از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای مهمانان این جشنواره است.

وی با اشاره به کیفیت مطلوب محصول شاتوت در این منطقه، تأکید کرد: در سومین جشنواره شاتوت هزاررود، محصول شاتوت با قیمت مناسب و مستقیم از باغ به دست مصرف کنندگان عرضه خواهد شد.

علاقه مندان به طبیعت، گردشگری روستایی و محصولات ارگانیک میتوانند از تاریخ ۶ تا ۸ خرداد با حضور در روستای هزاررود علیا در شهرستان طارم از این رویداد استقبال کنند.