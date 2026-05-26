امام جمعه دشتستان: محتوای تبیینی از وصیت نامه امام (ره) تولید شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح سه‌شنبه شب در نشست قرارگاه مقاومت مردمی شهرستان دشتستان بر ضرورت تبیین اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و پیوند آن با پایداری جبهه مقاومت تأکید کرد و خواستار تولید محتوای تبیینی برای آشنایی نسل جوان با وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های دهه ولایت بر مدیریت هوشمند جشن‌ها با اولویت تبیین مفهوم ولایت در تجمعات مردمی و ایجاد نشاط اجتماعی و مذهبی با مشارکت مستقیم تشکل‌های مردمی تأکید کرد.

امام جمعه دشتستان در ادامه، راهبردهای اجرایی این برنامه‌ها را تشریح کرد و گفت: تهیه پیوست رسانه‌ای و تولید محتوای دیجیتال برای بازنشر در فضای مجازی، مردمی‌سازی برگزاری مراسم از طریق واگذاری تمهیدات به گروه‌های جهادی و هیأت و نیز هماهنگی بین‌ دستگاهی برای تسهیل تردد و تأمین امنیت تجمعات در میادین اصلی شهرستان از جمله اولویت‌های اجرایی در این مسیر است.

این نشست با محوریت مدیریت محتوایی تجمعات پیش‌رو تشکیل شد و در آن برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر و هدفمندتر مناسبت‌های پیش‌رو به‌ ویژه مراسم بزرگداشت ارتحال امام راحل (ره) و برنامه‌های دهه ولایت مورد بررسی قرار گرفت.



در جمع‌بندی این نشست، بر صیانت از هویت انقلابی در مراسم ارتحال امام راحل (ره) و تقویت پیوند امت با ولایت در اعیاد قربان و غدیر به عنوان راهبرد برنامه‌های پیش‌رو تأکید شد.