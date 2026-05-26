وزیر دفاع یمن: نیروهای مسلح ما همچنان دست به ماشه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرلشکر محمد ناصر العاطفی» وزیر دفاع و رئیس هیئت ستاد کل نیروهای مسلح یمن در اظهاراتی با اشاره به آمادگی کامل ارتش این کشور تأکید کرد که نیروهنای مسلح این کشور در بالاترین سطح هوشیاری و آمادگی برای هرگونه تحرک دشمن قرار دارند.

وی با بیان اینکه موازنه قدرت دستخوش تغییر شده است، اظهار داشت: دشمن صهیونیستی-آمریکایی و هم‌پیمانانش پس از مشاهده توانمندی‌های نیروهای یمنی، اکنون برای یمن، ارتش، مردم و سلاح آن حساب ویژه‌ای باز می‌کنند؛ چرا که غرور تکنولوژیک و نظامی این دشمنان در برابر گزینه‌های راهبردی یمن به ناتوانی و شکست آشکار انجامیده است.

وزیر دفاع یمن تاکید کرد که رزمندگان یمنی همچنان «دست بر ماشه» هستند و در عرصه‌های مختلف، راهکارهای تازه‌ای برای نبرد و توسعه توانمندی‌های نظامی خلق می‌کنند.

این مقام نظامی یمن با بیان اینکه گزینه‌های نظامی این کشور گسترده، متنوع و به‌روز است، افزود: این گزینه‌ها با انعطاف بالا و متناسب با الزامات راهبردی میدان و تحولات میدانی انتخاب می‌شوند.

وی در پایان تصریح کرد نیروهای مسلح یمن از هیچ تلاشی برای اجرای دستورها و فرمان‌های عملیاتی دریغ نخواهند کرد و هدف آن‌ها، حفاظت از دستاوردهای ملت یمن و پشتیبانی از مستضعفان امت اسلامی است.