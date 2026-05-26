تمجید رهبر انصارالله از مقاومت ایران؛ تاکید بر حفظ هوشیاری امت اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، پیامی مهم صادر کرد که در آن به ابعاد معنوی و تربیتی این مناسبت بزرگ پرداخته و آن را فرصتی برای تقویت وحدت اسلامی و نهادینه کردن مفاهیم فداکاری و اطاعت دانست.

الحوثی در این پیام ضمن تبریک عید سعید قربان به اقشار مختلف ملت یمن و همچنین حجاج بیت‌الله الحرام و عموم امت اسلامی، تأکید کرد که عید قربان با فریضه بزرگ حج که نماد وحدت مسلمانان و یادآوری مسئولیت‌های مقدس آنان است، پیوند خورده است.

وی اظهار داشت که رمی جمرات در حج، نماد برائت از شیطان و اولیای او و دشمنی با طاغوت مستکبر و مفسد در زمین، به ویژه آمریکا و اسرائیل است.

رهبر جنبش انصارالله در بخش دیگری از این پیام، با اشاره به معانی همبستگی اجتماعی در عید قربان، تصریح کرد: قربانی‌ها وسیله‌ای برای تقرب به خدا و همدردی با فقرا و نیازمندان است.

وی خاطرنشان کرد که عید قربان، فصلی برای انجام کار خیر، نیکی، صله ارحام، همبستگی اجتماعی و تقویت پیوندهای برادری است؛ امری که با توجه به هجمه شدید آمریکا-اسرائیل علیه امت اسلامی، بیش از پیش بدان نیاز داریم.

الحوثی امت اسلامی را به مسلح شدن به آگاهی و بصیرت، و تحکیم پایبندی ایمانی از طریق التزام عملی، اعتماد به خدا و توکل بر او فراخواند.

رهبر جنبش انصارالله در بخش دیگری از این پیام به مسئله فلسطین اشاره کرد و رنج و ظلم بزرگ علیه ملت فلسطین را “زخمی عمیق بر پیکر امت اسلامی” توصیف نمود و هشدار داد که هرچه امت اسلامی از مسئولیت‌های خود در قبال فلسطین غافل شود، راه را برای دشمن صهیونیستی باز می‌گذارد تا تجاوزات خود را گسترش دهد.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات تجاوزکارانه صهیونیستی با هدف ایجاد “اسرائیل بزرگ” و تغییر خاورمیانه، تمامی منطقه و ملت‌های آن را هدف قرار داده است، از مسلمانان خواست تا هرگونه حمایتی را از ملت فلسطین، مجاهدانش و حزب‌الله لبنان دریغ نکنند.

رهبر جنبش انصارالله در ادامه ضمن تمجید از پایداری جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، مواضع ایران را عاملی برای تقویت برادری اسلامی و همکاری میان آحاد امت در مقابله با دشمن صهیونیستی دانست.

وی افزود: ملت یمن نیز با تکیه بر هویت ایمانی خود، پرچم جهاد را برافراشته و در مقابله با توطئه‌ها، حضوری فعال و مردمی داشته و در برابر جسارت صهیونیست‌ها به قرآن کریم سکوت نکرده است.

الحوثی در پایان این پیام اظهار داشت: ملت یمن در قبال فاجعه غزه بی‌تفاوت نبوده و از مسئولیت‌های مقدس خود در مقابله با ظلمی که با شعار تغییر خاورمیانه و ایجاد “اسرائیل بزرگ” امت اسلامی را هدف قرار داده، شانه خالی نکرده است.

وی بر استواری ملت یمن در مسیر قرآنی، پایبندی به هویت ایمانی و کرامت انسانی خود، با اتکا به خداوند و توکل بر او، تأکید نمود.