کیشانی: تداوم مسیر انقلاب نیازمند تربیت نسل آگاه و ولایتمدار است

حجت‌الاسلام سید علی حسینی کیشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جایگاه کنونی شیعه به عنوان پناهگاه مظلومان جهان، حاصل قرن‌ها مجاهدت، ایثار و تلاش علمای بزرگ شیعه در حفظ و ترویج معارف ناب اسلامی است.

حجت‌الاسلام حسینی کیشانی تصریح کرد: بسیاری از این علما در مسیر احیای فرهنگ ناب اسلام و قرآن، سخت‌ترین شکنجه‌ها و فشارها را تحمل کردند و با ایثار و تربیت شاگردان و مجاهدانی همچون شهید سلیمانی، زمینه استمرار فرهنگ مقاومت و بیداری اسلامی را فراهم ساختند.

وی ادامه داد: امام راحل(ره) ثمره هزار سال مجاهدت علمی و فرهنگی علما را به عرصه حکومت رساند و پس از ایشان نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از سه دهه پرچم‌دار عزت و بیداری ملت‌های آزاده جهان بوده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی کیشانی تاکید کرد: جوانی جمعیت و تربیت نسل مؤمن و انقلابی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: خانواده‌ها باید در کنار فرزندآوری، به تربیت دینی و علمی فرزندان نیز توجه ویژه داشته باشند.

مدیر حوزه علمیه آقاضیاءالدین اراک بیان کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار، مقاومت و مکتب اهل‌بیت(ع)، مسیر مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را با قدرت ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه در صیانت از هویت شیعه گفت: حوزه‌های علمیه صرفاً مراکز آموزشی نیستند، بلکه سنگرهای دفاع از ایمان، معرفت و هویت اسلامی به شمار می‌روند و استمرار این مسیر نیازمند حضور نسل جوان، اندیشه‌های بیدار و تربیت عالمان متعهد است.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیشانی تصریح کرد: اکنون جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به تربیت نیروهای فکری، فرهنگی و دینی نیاز دارد و خانواده‌ها می‌توانند با هدایت فرزندان خود به مسیر علم و معرفت، سهمی ماندگار در تداوم راه علما، شهدا و پاسداری از فرهنگ ناب اهل‌بیت(ع) ایفا کنند.