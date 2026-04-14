به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد شامگاه دوشنبه در چهل‌وچهارمین اجتماع شبانه مردم شهرستان ساوه، گفت: تنگه هرمز را از الطاف الهی و حق مسلم مردم کشورمان می‌دانیم و هرگز به دشمنان باج نخواهیم داد.

وی افزود: آمریکایی‌ها به دنبال بلعیدن نفت ایران هستند، اما به برکت حضور مردم و توانمندی نیروهای مسلح، ارتش و سپاه قهرمان، نیروی انتظامی مقتدر و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، نتوانستند به این هدف شوم دست یابند.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روزانه حداقل یکصد کشتی از تنگه هرمز تردد می‌کند و بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. دشمن در ورود به موضوع تنگه هرمز اشتباه بزرگی کرده و هیچ‌گاه به خواسته خود نخواهد رسید.

نیکزاد بیان کرد: در ونزوئلا حدود ۲۹۶ میلیارد بشکه نفت ذخیره است که ۲۰ درصد نفت جهان را شامل می‌شود، همچنین عربستان با ۲۵۹ میلیارد بشکه معادل ۱۹ درصد نفت جهان، سهم قابل توجهی در ذخایر دارد و ایران اسلامی نیز با ۲۰۵ میلیارد بشکه نفت، ۱۸ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد.

وی با اشاره به رهنمودهای امام راحل و رهبر شهید انقلاب در روشن‌سازی توطئه آمریکا و همدستانش در نفوذ به قلب ایران و تصاحب نفت کشورمان افزود: ونزوئلا اکنون در اختیار آمریکا است و عربستان گاو شیرده این کشور محسوب می‌شود. آن‌ها می‌خواستند با تصاحب نفت ایران، حدود ۶۰ درصد مجموع نفت جهانرا در اختیار بگیرند، اما این خواب هیچ‌گاه با وجود این ملت تعبیر نخواهد شد.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را جنایتکارترین کشورها در جهان عنوان کرد و گفت: دولت، مجلس و نیروهای مسلح پشتیبان مردم در این اجتماعات حماسی و باشکوه هستند و برای حقانیت و خونخواهی امام شهیدمان با فرماندهی رهبر حکیم کشورمان در میدان خواهیم ماند.

نیکزاد افزود: مثلث شیعه، «مهدویت، شهادت و انتظار» است و دشمن بر این امر واقف نیست که ملت ایران تسلیم نمی‌شوند. مکتبی که شهادت ندارد، اصالت ندارد.

وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور داشتند با شهادت علمدار انقلاب، ملت ما تسلیم خواهد شد، اما همان امام شهید ساختار انقلاب اسلامی را طوری چیده بود که مجلس خبرگان رهبری طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، «اصلح» و «خلف صالح» پیرو امامین انقلاب را انتخاب کرد.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از غیرت مردم کردستان یادآور شد: دشمنان درصدد جداسازی کردستان از کشورمان بودند، اما کردستان ولایت‌مدار با غیرت جانانه ایستاد و باید به مردم غیور این استان درود فرستاد.

نیکزاد اشاره داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال ایجاد آشوب‌های خیابانی بودند و تصور می‌کردند همانند اغتشاشات بعد از جنگ ۱۲ روزه بتوانند چنین جریان‌سازی‌ای را پیاده کنند، اما در تحقق این هدف شوم ناکام ماندند.

وی تاکید کرد: عرصه این خاک سرشار از دلاورمردان و شیرزنانی است که هرگز اجازه نمی‌دهند پرچم شهدا بر زمین بماند و داغ شهادت رهبر انقلاب فراموش نخواهد شد و انتقام شهادت امام عدالت و شهدای گرانقدر را خواهیم گرفت.