به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، علی باقری که به منظور شرکت در این اجلاس بینالمللی به مسکو سفر کرده است، به خبرنگاران گفت: مشورت و رایزنی مقامات بلندپایه امنیت ملی از تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان چند سال است به میزبانی روسیه برگزار میشود که بستر بسیار مناسبی برای شکل دهی به ارکان امنیتی در چارچوب چند جانبه گرایی است.
وی با اشاره به عضویت همزمان جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سازمان همکاری شانگهای و بریکس یادآور شد: شانگهای، سازمانی بینالمللی در ابعاد سیاسی و نظامی و بریکس نهادی بینالمللی در عرصههای تجاری و همکاری بینالمللی است.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: این ابتکار روسها که کشورها را خارج از چارچوب یکجانبهگرایی آمریکا گردهم می آورند این امکان را فراهم میکند که آنها به صورت مستقل به ابعاد، زمینهها و پیامدهای نظام امنیتی که میتواند ثبات، استقرار و صلح را در دنیا حاکم کند با یکدیگر به گفتوگو و رایزنی بپردازند.
وی اظهار داشت: در حاشیه اجلاس مقامات بلندپایه امنیتی در مسکو، دیدارهای دوجانبهای بین رؤسای هیأتهای مختلف انجام میشود که بریا نزدیک تر شدن دیدگاههای کشورهای مستقل به یکدیگر کمک کند.
باقری افزود: ایران به عنوان کشور پیشرو در عرصه چندجانبهگرایی با ایدهها و ابتکارهایی که در عرصههای مختلف امنیتی، سیاسی و اقتصادی برای استحکام نظام چندجانبهگرایی دارد، در این نشست بینالمللی با قوت و قدرت حضور دارد.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: امیدواریم که این مشورتها بتواند موجب شکلگیری چارچوب مشخص و مستقل برای کشورهای مختلف باشد که بتوانند در چارچوب چندجانبهگرایی از ثبات و امنیت خود صیانت کنند و اجازه ندهند که آمریکاییها با قلدری، منویات و زیادهخواهیهای خود را بر دیگر کشورها تحمیل کنند و موجب خدشه به امنیت و منافع کشورهای مستقل شوند.
