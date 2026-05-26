  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

سفر باقری به روسیه برای حضور در کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو

سفر باقری به روسیه برای حضور در کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با استقبال کاظم جلالی سفیر کشورمان و نماینده وزارت خارجه روسیه، وارد مسکو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری برای شرکت در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مقامات عالی امنیتی به مسکو عزیمت کرده و علاوه بر سخنرانی‌ در این کنفرانس، با تعدادی از مقامات سیاسی و امنیتی روسیه نیز دیدار خواهد بود.

علاوه بر این، ملاقات‌های دو جانبه با مقامات و نمایندگان شرکت‌کننده از دیگر کشورها نیز در برنامه سفر قرار دارد.

کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو، مهمترین برنامه سالانه روسیه در حوزه امنیت منطقه‌ای و جهانی است که با حضور مقامات و نمایندگانی از کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6841774
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها