دیدار باقری و مشاور امنیت ملی عراق در مسکو با محوریت مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری، معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

باقری در این دیدار، با مطالبه تدبیر و اقدام قاطع بغداد برای جلوگیری از تبدیل جغرافیا و فضای عراق به منشأ تهدید علیه ایران تصریح کرد که ریشه این تهدیدها باید خشکانده شود و جمهوری اسلامی آماده هرگونه همکاری فعال در این زمینه است.

او همچنین با اشاره به توطئه مشترک آمریکا و تروریست های مستقر در اقلیم کردستان برای توسعه جنگ علیه ملت ایران، تاکید کرد که جمهوری اسلامی در برابر هیچ گونه تهدید علیه امنیت ملی خود مماشات نمی کند و این تهدید نیز فورا باید ریشه کن شود.

باقری با اشاره به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در بی‌ثبات‌سازی منطقه اظهار داشت: گروه های مقاومت همواره عامل برقراری ثبات و امنیت در منطقه بوده اند.

در این دیدار، قاسم الاعرجی با محکوم کردن تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی بر آمادگی عراق برای همکاری با ایران جهت حل اساسی این تهدیدها تأکید کرد.

وی افزود: عراق مخالف هرگونه فعالیتی است که امنیت جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند.

مشاور امنیت ملی عراق همچنین شهادت علی لاریجانی در جنگ تحمیلی سوم را تسلیت گفت و ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران، تصریح کرد: امروز همه می‌دانند که ایران در این جنگ پیروز شده است.

الاعرجی با تأکید بر اهمیت روابط راهبردی تهران و بغداد اظهار داشت: روابط ایران و عراق می‌تواند الگویی مناسب برای همکاری‌های منطقه‌ای باشد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان صبح سه‌شنبه با هدف شرکت در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی به مسکو سفر کرد.