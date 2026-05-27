به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد مرکزی طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی و شرعی ویژه عرفه و عید قربان، صبح چهارشنبه در ادارهکل دامپزشکی استان تهران برگزار شد؛ طرحی که هدف آن ساماندهی روند عرضه و ذبح دام و اطمینان از سلامت و رعایت ضوابط شرعی است.
در این نشست، احمد شریعتی، مدیرکل دامپزشکی استان تهران، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، از تلاش دستگاههای همکار در حفظ امنیت غذایی در شرایط دشوار سخن گفت.
او تأکید کرد که در جنگ تحمیلی سوم، فعالیت کشتارگاههای استان تهران بدون وقفه ادامه داشته و کمبودی در بازار فرآوردههای خام دامی ایجاد نشده است.
شریعتی با اشاره به همکاری گسترده دستگاههای اجرایی شامل دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی، کمیته امداد، جهاد عشایری، استانداری تهران و سازمان مدیریت میادین گفت: این هماهنگیها امکان اجرای منظمتر برنامههای قربانی را فراهم کرده است.
به گفته او، ۲۴۶ دامپزشک و ۲۸ روحانی در ایام عرفه و عید قربان بر روند عرضه دام، سلامت لاشهها و رعایت اصول شرعی ذبح نظارت خواهند داشت. برای سهولت دسترسی شهروندان، ۲۰ مرکز عرضه مجاز در سطح تهران پیشبینی شده است.
همچنین از امروز ۶۱ اکیپ ثابت، ۳۲ اکیپ سیار و ۳۲ تیم ثابت وزارتی فعالیت خود را برای کنترل بهداشتی و شرعی در سطح استان آغاز کردهاند.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح، سلامت دامهای عرضهشده و اطمینان شهروندان از صحت نذورات را تضمین کند و افزود که با نظارتهای مستمر، تلاش میشود روند قربانی در روزهای پیشرو «به بهترین و ایمنترین شکل» انجام شود.
