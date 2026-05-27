۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۲

«کلاغ» به زودی منتشر می‌شود؛ همکاری مهدویان و حجازی‌فر در سریال

سریال «کلاغ» به عنوان جدیدترین اثر محمدحسین مهدویان به‌زودی در شبکه نمایش خانگی منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، «کلاغ» اثر جدید محمدحسین مهدویان در شبکه نمایش خانگی است که در این مجموعه گروهی از بازیگران سینما و تلویزیون از جمله هادی حجازی‌فر، محسن قصابیان، مهران غفوریان، حبیب دهقان‌نسب، مینا وحید، نیک‌آفرید سماواتی، مهدی زمین‌پرداز، جواد یحیوی و شادی خلیلی حضور دارند.

کارگردانی این سریال بر عهده محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا تخت‌کشیان انجام می‌دهد.

محور اصلی روایت درباره مردی میان‌سال است که دلبسته دختری جوان می‌شود، رابطه‌ای که در ادامه با پیامدهایی همراه است و فضای داستان را به سمت موقعیت‌های تیره‌تر و معمایی پیش می‌برد.

«کلاغ» در ژانر عاشقانه - معمایی ساخته شده و قرار است از فیلیمو منتشر شود. مهدویان پیش از این فصل‌های مختلف «زخم کاری» را در شبکه نمایش خانگی عرضه کرده بود.

عطیه موذن

