به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، «کلاغ» اثر جدید محمدحسین مهدویان در شبکه نمایش خانگی است که در این مجموعه گروهی از بازیگران سینما و تلویزیون از جمله هادی حجازی‌فر، محسن قصابیان، مهران غفوریان، حبیب دهقان‌نسب، مینا وحید، نیک‌آفرید سماواتی، مهدی زمین‌پرداز، جواد یحیوی و شادی خلیلی حضور دارند.

کارگردانی این سریال بر عهده محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا تخت‌کشیان انجام می‌دهد.

محور اصلی روایت درباره مردی میان‌سال است که دلبسته دختری جوان می‌شود، رابطه‌ای که در ادامه با پیامدهایی همراه است و فضای داستان را به سمت موقعیت‌های تیره‌تر و معمایی پیش می‌برد.

«کلاغ» در ژانر عاشقانه - معمایی ساخته شده و قرار است از فیلیمو منتشر شود. مهدویان پیش از این فصل‌های مختلف «زخم کاری» را در شبکه نمایش خانگی عرضه کرده بود.