نماز عید قربان در مناطق مختلف گیلان اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید قربان صبح چهارشنبه در مناطق مختلف استان گیلان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد.

در مرکز استان، شهر رشت، نمازگزاران با حضور در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) این شهر، نماز عید را به امامت آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت، اقامه کردند.

همچنین در سایر شهرهای استان گیلان از جمله انزلی، لاهیجان، آستارا، تالش، رودسر، لنگرود و فومن و ... نیز نماز عید سعید قربان به امامت امامان جمعه هر شهرستان اقامه شد و مؤمنان ضمن استماع خطبه‌های عید، آیین نماز عید را به جای آوردند.

برگزاری آیین ذبح قربانی، دید و بازدید عید و دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) و سلامتی رهبر معظم انقلاب از دیگر برنامه‌های روز عید قربان در استان گیلان است.