۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۰

امام جمعه گناوه: عید قربان روز اخلاص و غلبه بر نفس است

گناوه- امام جمعه گناوه گفت: عید قربان از بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان است و یادآور اخلاص، بندگی، فداکاری و تسلیم در برابر فرمان الهی و غلبه بر نفس است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید سعید قربان در مصلای جمعه گناوه، ضمن تبریک این عید بزرگ اسلامی اظهار کرد: عید قربان از بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان و یادآور اخلاص، بندگی، فداکاری و تسلیم در برابر فرمان الهی و غلبه بر نفس است.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه این روز، روز قربانی کردن نفس و غلبه بر هواهای نفسانی است، گفت: عید قربان، عید فداکاری و ایثار است و در حقیقت، درس بزرگ عبودیت از سیره حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) به بشریت ارائه می‌کند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با تشریح ماجرای امتحان بزرگ حضرت ابراهیم(ع)، تصریح کرد: خداوند متعال در سوره صافات، این واقعه عظیم را به زیبایی ترسیم کرده است؛ جایی که حضرت ابراهیم(ع) پس از سال‌ها انتظار، مأمور به ذبح فرزند خود شد و با نهایت ایمان و تسلیم، فرمان الهی را پذیرفت، حضرت اسماعیل(ع) نیز با روحیه‌ای سرشار از ایمان و اطاعت، پدر را به انجام دستور الهی فراخواند.

وی ادامه داد: در این مسیر، شیطان برای بازداشتن حضرت ابراهیم(ع) از اجرای فرمان الهی ظاهر شد، اما آن پیامبر بزرگ الهی با رمی جمرات و پایداری در برابر وسوسه‌ها، بر شیطان غلبه کرد و نماد جاودانه‌ای از استقامت در مسیر بندگی برجای گذاشت.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: خداوند متعال در نهایت، این آزمون دشوار را با سربلندی حضرت ابراهیم(ع) به پایان رساند و قوچی را از سوی خود به جای حضرت اسماعیل(ع) قرار داد تا این سنت الهی در مناسک حج و عید قربان باقی بماند.

امام جمعه گناوه با اشاره به آغاز دهه امامت و ولایت، افزود: این ایام فرصت ارزشمندی برای بهره‌مندی بیشتر از فضای معنوی ماه ذی‌الحجه و تقرب به سیره اهل‌بیت(ع) به‌ویژه امیرالمؤمنین علی(ع) است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به کنگره حج، گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام ،که بازتاب رسانه ای گسترده ای نیز داشت، حج را فرصتی برای هجرت از زندگی مادی و معمولی به زندگی الهی و توحیدی دانستند و همچنین بر بهره‌گیری امت اسلامی و ملت های منطقه از ظرفیت‌های مشترک در مسیر شکل‌دهی به آینده‌ای جدید برای منطقه و جهان تأکید فرمودند.

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر شعار «الله‌اکبر» به‌عنوان سلاح دشمن‌شکن ملت ایران و امت اسلامی، افزود: این شعار الهی نقش مهمی در تداوم اقتدار و پیروزی‌های ملت ایران و جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه و گسترش بعثت عمومی ملت ایران و ملت جهان اسلام دارد.

وی گفت: رهبری در این پیام مهم اشاره فرمودند که دیگر پایان دوره استقرار امن آمریکایی ها در منطقه خواهد بود.

