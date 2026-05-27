به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی صبح روز چهارشنبه در خطبههای نماز عید سعید قربان که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به جایگاه این عید بزرگ اسلامی اظهار کرد: عید قربان نماد بندگی خالصانه و عرصه آزمون عبور از خواهشهای نفسانی و وابستگیهای دنیوی در مسیر اطاعت الهی است.
وی افزود: حضرت ابراهیم(ع) با قرار دادن عزیزترین سرمایه زندگی خود در مسیر فرمان الهی، عالیترین مرتبه عبودیت و تسلیم در برابر پروردگار را به نمایش گذاشت و این واقعه بزرگ، الگویی ماندگار برای همه مؤمنان در طول تاریخ شد.
امام جمعه قم ادامه داد: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت فرهنگ ایثار، گذشت و فداکاری است و باید با الگوگیری از سیره حضرت ابراهیم(ع)، حضرت اسماعیل(ع)، حضرت هاجر(س) و همچنین خاندان معظم شهدا و ایثارگران، روحیه خدمت و ازخودگذشتگی را در جامعه نهادینه کرد.
وی بیان کرد: دفاع از دین، پاسداری از ارزشهای اسلامی، صیانت از وطن و تلاش برای گرهگشایی از مشکلات مردم، از مهمترین جلوههای ایثار در شرایط کنونی جامعه به شمار میرود.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه و توطئههای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: عید قربان امسال در شرایطی فرا رسیده که ملت ایران با اقتدار از حوادث و آزمونهای سنگین عبور کرده و بار دیگر استحکام و پایداری خود را به نمایش گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی گمان میکردند با طراحی توطئهها، اقدامات خرابکارانه و ترور، میتوانند در اراده ملت و نظام اسلامی خلل ایجاد کنند، اما ملت ایران با هوشیاری و انسجام، مقتدرتر از گذشته مسیر خود را ادامه داده است.
سعیدی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به حجاج بیتالله الحرام افزود: رهبر انقلاب در این پیام بر حفظ وحدت امت اسلامی و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای دشمنان تأکید کردند و امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی و اتحاد است.
وی تصریح کرد: ملتهای مسلمان باید با تأسی به پیامهای وحدتآفرین حج، در برابر استکبار جهانی و دشمنان اسلام ایستادگی کنند و با فریاد بیداری و مقاومت، جبهه استکبار را طرد کنند.
مسئولان با گرانفروشی و فساد برخورد کنند
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار کرد: مسئولان باید با روحیه جهادی و تلاش مضاعف برای رفع مشکلات مردم وارد میدان شوند و اجازه ندهند برخی ناهنجاریها آرامش جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: مقابله جدی با فساد، گرانفروشی، احتکار و آسیبهای اجتماعی از مطالبات جدی مردم است و دستگاههای مسئول باید در این زمینه با قاطعیت و بدون اغماض عمل کنند.
سعیدی تأکید کرد: حفظ حریم خانوادهها، امنیت روانی جامعه و صیانت از کسبوکار مردم، نیازمند عزم جدی مسئولان و همراهی همه بخشهای جامعه است.
وی در پایان با اشاره به وعده الهی برای نصرت مؤمنان گفت: پیروزی نهایی از آنِ ملتهای صبور و اهل تقواست و هر جامعهای که با استقامت و پایداری در مسیر حق حرکت کند، بر دشواریها و مشکلات فائق خواهد آمد.
قم- امام جمعه قم گفت: ملت ایران با اقتدار از حوادث و آزمونهای سنگین عبور کرده و بار دیگر استحکام و پایداری خود را به نمایش گذاشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی صبح روز چهارشنبه در خطبههای نماز عید سعید قربان که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به جایگاه این عید بزرگ اسلامی اظهار کرد: عید قربان نماد بندگی خالصانه و عرصه آزمون عبور از خواهشهای نفسانی و وابستگیهای دنیوی در مسیر اطاعت الهی است.
نظر شما