به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید بامری در خطبه های نماز عید قربان دلگان با اشاره به مفهوم دوگانه این عید گفت: عید قربان، عید تسلیم در برابر اراده الهی و نه گفتن به طاغوتهای درون و بیرون است. داستان حضرت ابراهیم (ع) به ما میآموزد که تسلیم در برابر خدا، عین مقاومت در برابر طاغوت است.
امام جمعه دلگان با تأکید بر لزوم پرهیز از اختلافات جناحی و حزبی در شرایط کنونی کشور، خاطرنشان کرد: امروز باید «منیتها» را برای حفظ بقای ایران و انقلاب قربانی کنیم و دشمن با جنگ روانی به دنبال شکاف میان مردم و حاکمیت است.
خطیب نماز عید قربان دلگان با اشاره به فشار حداکثری و تحریمهای ظالمانه دشمن، تصریح کرد: پاسخ ملت ایران به تهدیدها، «قربانی کردن ترس و طمع» است.
وی افزود: نه از تحریم بترسیم و نه به وعدههای پوچ دشمن دلخوش کنیم.
وی با تشبیه وسوسههای امروز دشمن به وسوسههای ابلیس در داستان حضرت ابراهیم (ع)، تأکید کرد: امروز بزرگترین جهاد، «جهاد تبیین» و مقابله با شایعهپراکنی و وارونهنمایی حقایق با سلاح آگاهی و سواد رسانهای است.
خطیب جمعه دلگان در پایان با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَالَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ» (خداوند با پرهیزگاران و نیکوکاران است)، عید قربان را به ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان تبریک گفت و برای قبولی طاعات و عبادات همگان دعا کرد.
نظر شما