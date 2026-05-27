منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سطح استان اصفهان بیش از ۱۵۰ کانون فعال انتشار بیماری سالک داریم، اظهار کرد: این کانونها ثابت هستند ولی کانونهای متحرک هم زیاد است.
وی با بیان اینکه نخالهها یک کانون بالقوه برای انتشار بیماری سالک است، ابراز کرد: گاها مشاهده میشود که انباشت نخاله ها در یک مکان باعث لانهگزینی موش و پشه می شود که این خود باعث افزایش انتشار بیماری سالک می شود.
مدیرکل بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه شهروندان نباید نسبت به جمع کردن نخالههای خود به خصوص در مناطق مسکونی و حتی بیرون از شهرها اقدام کنند، تصریح کرد: برای تخلیه نخاله ها اماکنی از قبل توسط شهرداری ها تعبیه شده است تا آسیبی به بهداشت و سلامت شهروندان وارد نشود.
وی با بیان اینکه سال گذشته در استان اصفهان بیش از ۴۰ میلیارد تومان برای مبارزه با بیماری سالک هزینه شد، خاطرنشان کرد: یک هشتم این مبلغ یهنی پنج میلیارد تومان از این اعتبار برای شهرستان کاشان اختصاص پیدا کرد.
شیشه فروش با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی ابتلا به بیماری سالک در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن، افزود: این مهم نتیجه سعی و تلاش و هماهنگی دستگاه های ذی ربط در این شهرستان است.
