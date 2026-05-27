به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد خداوردی در خطبه‌های نماز عید سعید قربان این شهر، با تبریک این عید بزرگ به همه مؤمنان، به تبیین پیام‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب و درس‌های حماسه خرمشهر پرداخت.

امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به بیانیه مقام معظم رهبری در روز عرفه و پیام‌های کلان آن تصریح کرد: نخستین پیام، بهره‌گیری حجاج از فرصت حج برای هجرت از زندگی مادی به زندگی توحیدی است و حاجی که یک ماه از خانه و زندگی‌اش دور می‌شود، باید به سعادتی دست یابد که زندگی‌اش پس از مکه با پیش از آن کاملاً متفاوت شود.

وی تاکید کرد: دومین پیام، توجه به احرام و ذکر دائم الله است. طواف، سنگ‌باران شیطان، وقوف همراه با تضرع و اطعام نیازمندان، هرکدام برعهده حجاج یک تکلیف است.

وی با اشاره به فلسفه قربانی در این روز افزود: قربانی کردن یعنی هوا و هوس‌ها را باید ذبح کنیم و زیر پا بگذاریم؛ مبادا که هوی و هوس، ما را گمراه کند.

حجت‌الاسلام خداوردی با استناد به فتح خیبر، به قدرت ایمانی شعار «الله اکبر» پرداخت و خاطرنشان کرد: سومین و مهم‌ترین پیام رهبر فرزانه، تمسک به سلاح دشمن‌شکن الله اکبر است و نباید این سلاح را دست‌کم بگیریم.

وی افزود: فریاد «الله اکبر» امروز شما مردم در میادین و خیابان‌ها معجزه می‌کند و مهم‌ترین سلاح در دست من و شما است و رهبر فرزانه به این سلاح دشمن‌شکن برای تداوم پیروزی‌های ملت ایران و جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه اشاره فرمودند.

امام جمعه ضیاءآباد در ادامه با اشاره به پیام دیگر رهبری مبنی بر «تلاش در جهت گسترش بعثت عمومی ملت ایران» تصریح کرد: خدای متعال این ملت را برانگیخت و رسالت بزرگی به من و شما داده است. این رسالت آن است که در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی‌مان باید با همه مسلمانان در اقصی نقاط عالم همدل شویم و ان‌شاءالله دشمن ذلیل را خوارتر کنیم و به پیروزی نهایی دست یابیم.

وی در پایان خطبه‌ها با تأکید بر حساسیت مقطع کنونی خاطرنشان کرد: حتماً و حتماً استقامت کنید و چشم به دهان مبارک ولی‌فقیه بدوزید که ببینیم چه دستوری می‌فرمایند. مبادا که خسته شوید! این شب‌ها بسیار سرنوشت‌ساز است. جبهه باطل می‌خواست جبهه حق را ببلعد اما مردمی برانگیخته شدند و مبعوث شدند و این مردم، جبهه باطل را از بین بردند. اسم شما در تاریخ ان‌شاءالله ماندگار خواهد ماند.