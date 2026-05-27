۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

انبار احتکار ۷ تن مواد پتروشیمی در قم کشف شد

قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از شناسایی و کشف یک انبار احتکار ۷ تن مواد پتروشیمی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری اظهار کرد: در راستای مقابله با احتکار کالاهای اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان طی اقداماتی موفق به شناسایی محل نگهداری مواد پتروشیمی در یکی از مناطق استان شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از این انبار، حدود هفت تن مواد پتروشیمی که به‌ صورت غیرقانونی دپو و احتکار شده بود را کشف کردند.

این مقام انتظامی استان، ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرد.

وی افزود: در این رابطه متهم بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

