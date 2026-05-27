۱۲۰۰ تن شکر احتکار شده در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عسگر شهابی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول خبری مبنی بر سوءاستفاده افرادی از سهمیه قانونی و فروش شکر به‌صورت عرضه خارج از شبکه توزیع در شهرستان ارومیه، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از بررسی خبر به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از انجام‌گرفته مجموع یک هزار و ۲۳۶ تن و ۱۳۵ شکر به ارزش ریالی یک هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال شکر کشف و در این خصوص ۲ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ شهابی ضمن تاکید بر برخورد جدی با مخلان اقتصادی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌ رسانی کنند.