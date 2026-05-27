امام جمعه دیر: شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل جهانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی صبح چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید قربان با اشاره به اهمیت گفتار در سرنوشت جامعه اظهار کرد: گاهی یک سخن و جمله می‌تواند فتنه برپا کرده و آتش‌افروزی کند و در مقابل، یک جمله می‌تواند دستورات الهی را در جامعه پیاده کند.

امام جمعه دیر افزود: زیر سوال بردن احکام خدا و یا کوچک شمردن آن‌ها خطرناک است و کسانی که با گفتارشان دیگران را به تمرد از دستورات الهی تشویق می‌کنند، بدانند که مسیر درستی را نمی‌روند.

وی بیان کرد: اسلام به معنای تسلیم محض در برابر خداست. بسیاری از اختلافات و مشکلاتی که در جامعه میان مسئولین و غیرمسئولین پیش می‌آید، ناشی از عدم تسلیم در برابر اوامر و نواهی الهی است؛ اگر همگان مطیع قانون خدا باشیم، اختلافی پیش نخواهد آمد.

امام جمعه دیّر بیان داشت: اعیاد اسلامی برخلاف اعیاد در غرب و برخی کشورها، با گناه همراه نیست، بلکه همراه با ذکر و تکبیر است. این اعیاد به‌دنبال یک پیروزی در انجام وظایف الهی می‌آیند؛ عید فطر پس از یک ماه روزه‌داری و عید قربان پس از پایان مناسک حج.

وی با تاکید بر جنبه‌های فردی و اجتماعی عید قربان گفت: در این روز انسان به دو اصل خالق و مخلوق توجه دارد. قربانی کردن که یک مستحب موکد است، نماد بریدن از تعلقات دنیوی و تقرب به سوی خداست.

حسینی تاکید کرد: کسانی که تمکن مالی فردی ندارند، شایسته است به صورت مشترک و جمعی اقدام به قربانی کنند تا این فرصت واقعی رشد معنوی از دست نرود.

وی با اشاره به قدرت ایمان در برابر تجهیزات نظامی دشمن تصریح کرد: سلاح دشمن‌شکن الله‌اکبر همان عاملی است که ما را در انقلاب، جنگ تحمیلی و نبرد با داعش متحد و پیروز کرد. همین سلاح بود که در جنگ تحمیلی سوم پس از شهادت قائد شهید، مردم را منسجم و به صحنه آورد تا سه ماه در برابر استکبار جهانی ایستادگی کنند.

امام جمعه دیّر خاطرنشان کرد: وقتی باور داشته باشیم خدا فوق تمام قدرت‌هاست، دیگر از ناوها و هواپیماهای دشمن نمی‌ترسیم. این ملت با سلاح تکبیر، تمامی دشمنان را به شکست خواهد کشاند.

وی با برشمردن درس‌های حضرت ابراهیم (ع)، درس بت‌شکنی را مهم‌ترین پیام برای امروز دانست و افزود: ملت ایران با پیروی از ابراهیم خلیل‌الله، بت قرن یعنی آمریکا را شکست. در حالی که برخی کشورهای منطقه تصور می‌کردند در پناه پایگاه‌های نظامی آمریکا امنیت دارند، رزمندگان ما با رهبری داهیانه خلف صالح امام شهید ثابت کردند که از این بت بزرگ کاری ساخته نیست.

وی با اشاره به ناامنی‌های اخیر در خلیج فارس و خوی وحشی‌گری آمریکا و صهیونیست‌ها گفت: آمریکا نه تنها عامل امنیت نیست، بلکه عامل اصلی ناامنی است. ابرقدرتی که نمی‌تواند از پایگاه‌های نظامی خود محافظت کند، چگونه می‌خواهد از دیگران حمایت کند؟ عقربه زمان به عقب بازنمی‌گردد و آمریکا باید گورش را گم کرده و از منطقه فرار کند.

حسینی با بیان اینکه امسال شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل جهانی شده است، تاکید کرد: مسئله برائت از مشرکین دیگر منحصر به حاجیان در مکه نیست. آینده از آن اسلام و ایران است و ابرقدرت آینده، ملت‌های مسلمان خواهند بود.

وی در پایان با تبریک آغاز دهه امامت و ولایت، بر ترویج پیام غدیر تاکید کرد و گفت: از امروز تا عید غدیر، همه باید با نصب پرچم بر سر درب منازل، اطعام نیازمندان، آزادی زندانیان و عیدی دادن به کودکان، عشق به امیرالمؤمنین (ع) را نشان دهیم و هر فعالیت خیری را به نام و عشق ایشان انجام دهیم.