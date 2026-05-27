نماز عید سعید قربان در شهر ایلام اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنیه همزمان با دهم ذیالحجه، عید بندگی و ایثار، آیین معنوی نماز عید سعید قربان با حضور پرشور و گسترده مردم مؤمن و ولایتمدار استان ایلام برگزار شد و جلوهای از وحدت و همدلی را در سراسر این دیار به نمایش گذاشت.
آیین مرکزی نماز عید قربان در شهر ایلام، به امامت حجتالاسلام حسینینیا و با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و خانوادههای معظم شهدا در محلهای از پیش تعیین شده اقامه شد.
نمازگزاران ایلامی نیز در حالی که با قلبی آکنده از شور و شعور، دعا زمزمه میکردند، پس از اقامه نماز، با تبریک این روز به یکدیگر، فضای شهر را سرشار از معنویت و برادری کردند.
این آیین باشکوه علاوه بر مرکز استان، در تمامی شهرستانها، بخشها و مراکز دهستانهای استان ایلام نیز در محلهای برگزاری نماز جمعه و میعادگاههای نماز عید با حضور گسترده مردم مؤمن اقامه شد.
گفتنی است، آیینهای جانبی نظیر ذبح دامهای قربانی با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و توزیع نذورات در میان نیازمندان، از دیگر برنامههایی است که با همکاری مراکز نیکوکاری و خیرین همزمان با این روز در سراسر استان در حال اجراست.
