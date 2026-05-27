۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی ۲۹ خرداد برگزار می شوند 

زمان برگزاری آزمون‌های استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ برگزاری آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تعیین شد.

به دنبال اطلاعیه‌های ۷ و ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برای همه متقاضیان در روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

لازم به توضیح است، اطلاعیه تکمیلی در خصوص زمان پرینت کارت شرکت در آزمون، اعلام شهرهای محل برگزاری آزمون و آدرس واحدهای رفع نقص کارت در روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6842582
زهره بال

