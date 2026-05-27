آیت الله عاملی: حاکمان اسلامی در برابر غزه سکوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی صبح چهارشنبه در خطبه‌های عید قربان اظهار کرد: عید قربان مایه نزدیکی به خداست و حرکت حضرت ابراهیم (ع) نماد تسلیم مطلق، او در ۸۵ سالگی با فرزندش اسماعیل، بالاترین درجه محبت به خدا را نشان داد. سلام خدا، سالم ماندن در آتش نمرود و لقب پدر امت مدال‌های همیشگی الهی اوست. حضرت ابراهیم برای خدا از فرزند گذشت، اما برخی امروز از نگاه حرام و رشوه نمی‌گذرند.

امام جمعه اردبیل از سکوت کشورهای اسلامی در برابر جنایات غزه انتقاد کرد گفت: بیش از دو میلیون حاجی در حج‌ هستند، اما خبری از کمک جدی به غزه نیست. برخی حاکمان در پی سازش با دشمنان اسلام‌ هستند.

آیت الله عاملی ادامه داد: دنیای امروز به دلیل شهادت کودکان، بمباران و محاصره غزه و ایران، تهی از آزادی است. مستکبران شهامت حضور مردانه ندارند.

امام جمعه اردبیل گفت: ابراهیم یک قربانی به مقتل برد و بازگرداند، اما امام حسین (ع) ۷۲ قربانی داد که بازنگشتند، خون رهبر شهید و مجاهدان، دشمنان را درمانده و زمینه‌ساز ظهور است.