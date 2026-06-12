  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

آیت الله عاملی: قطار اردبیل بعد از سالها تلاش دولت‌ها راه افتاد

آیت الله عاملی: قطار اردبیل بعد از سالها تلاش دولت‌ها راه افتاد

اردبیل- امام جمعه اردبیل با قدردانی از زحمات مسئولان استان گفت: قطار اردبیل پس از سال‌ها تلاش در محاصره اقتصادی راه افتاد و این محصول کار جهادی و رفع معارضات است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل با اشاره به افتتاح راه آهن اردبیل، میانه اظهار کرد: خدا را شاکریم که بعد از سال ها تلاش و کوشش دولت ها قطار اردبیل راه افتاد برای رسیدن به این نقطه بسیار تلاش شده است جمهوری اسلامی در محاصره اقتصادی با چنگ و دندان در عمران و آبادی کشور و ایجاد رفاه کار جهادی انجام داده است.

وی افزود: از تمام کسانی که در این مدت مدید برای این پروژه زحمت کشیده اند از طرف اهالی تقدیر و تشکر می کنم این پروژه محصول تلاش چند دوره استانداران و نمایندگان مجلس و مدیران محلی است نمایندگان مجلس در این دوره و دوره های قبلی در جذب بودجه جداً تلاش مهمی انجام دادند از جمله مجموعه هایی که برای تسهیل امور در این باب کار جانانه کردند دادگستری است بدون رفع تعارضات و معارضات ادامه کار مقدور نبود و جا داشت که در افتتاحیه از این مجموعه تقدیر و تشکر شود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: راه های مواصلاتی در استان با وجود ضیق بودجه ادامه پیدا می کند و این جای بسی خوشحالی و خوشوقتی است در این خصوص جا داشت که از سپاه معظم استان در افتتاحیه و در حضور وزیر تجلیل شود این مجموعه آسفالت بسیاری از راه های روستایی را به صورت جهادی به پایان رسانده است.

کد مطلب 6857947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها