به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل با اشاره به افتتاح راه آهن اردبیل، میانه اظهار کرد: خدا را شاکریم که بعد از سال ها تلاش و کوشش دولت ها قطار اردبیل راه افتاد برای رسیدن به این نقطه بسیار تلاش شده است جمهوری اسلامی در محاصره اقتصادی با چنگ و دندان در عمران و آبادی کشور و ایجاد رفاه کار جهادی انجام داده است.

وی افزود: از تمام کسانی که در این مدت مدید برای این پروژه زحمت کشیده اند از طرف اهالی تقدیر و تشکر می کنم این پروژه محصول تلاش چند دوره استانداران و نمایندگان مجلس و مدیران محلی است نمایندگان مجلس در این دوره و دوره های قبلی در جذب بودجه جداً تلاش مهمی انجام دادند از جمله مجموعه هایی که برای تسهیل امور در این باب کار جانانه کردند دادگستری است بدون رفع تعارضات و معارضات ادامه کار مقدور نبود و جا داشت که در افتتاحیه از این مجموعه تقدیر و تشکر شود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: راه های مواصلاتی در استان با وجود ضیق بودجه ادامه پیدا می کند و این جای بسی خوشحالی و خوشوقتی است در این خصوص جا داشت که از سپاه معظم استان در افتتاحیه و در حضور وزیر تجلیل شود این مجموعه آسفالت بسیاری از راه های روستایی را به صورت جهادی به پایان رسانده است.