سلطنت طلب ها در جنگ رمضان به طور خاص مفتضح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل و با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم برگزار گردید با تبیین ابعاد حوادث اخیر در خصوص جنگ اخیر اظهار داشت: این هفته در ساحه جنگ اتفاقاتی افتاد که نشان می‌دهد جنگ در حال پایان یافتن است و ترامپ با عقب نشینی‌های مکرر و با تغییر لحن در حال بلند کردن پرچم سفید است و پیروزی بزرگ نظامی اقتصادی، سیاسی و نظامی در پیش است.

وی افزود:جنگ غزه جنگ ۱۲ روزه جنگ رمضان و جنگ لبنان همه و همه در تعبیر عرب‌ها “فاضح” هستند یعنی خیلی‌ها را مفتضح کرد برخی حکام اسلامی مفتضح شدند وهابی‌ها کاملاً مفتضح شدند آمریکا و اسرائیل مفتضح شدند اما یک طایفه به طور خاص مفتضح شد و آن سلطنت طلب‌ها هستند.

نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه اردبیل گفت: نوع افتضاح آنها یکی دوتا نیست یکی از بدترین افتضاح آنها این هفته اتفاق افتاد بعد از اینکه کنگره آمریکا به پایان جنگ ایران رای داد و ترامپ را محدود کرد سیل فحش و ناسزا از طرف سلطنت طلب‌ها برای اعضای کنگره آمریکا شروع شد.

آیت الله عاملی ادامه داد:این بزرگترین فاجعه درباره کسانی است که خودشان را ایرانی می‌دانند معنای فحش آنها به کنگره تشویق آنها به کشتن هرچه بیشتر کودکان ایران ملت ایران و تشویق به تخریب زیرساخت‌های ایران و همکاری برای تجزیه ایران است چنین موجوداتی مستحق لعن و نفرین هر ایرانی هستند هر روز که می‌گذرد به فضاحت و شناعت و روسیاهی آنها اضافه می‌شود آنها مصداق این آیه هستند”کَأَنَّمَا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّیْلِ مُظْلِمًا”(گویی چهره هایشان با پاره هایی از شب تاریک پوشیده شده) بعضی از گزارش‌ها نشان می‌دهد که این بی‌همه چیزها در جهنم افسردگی و عذاب وجدان زندگی می‌کنند.