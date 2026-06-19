آیت الله عاملی: جنگ اخیر، ایران را ابرقدرت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: جنگ اخیر و توافق حاصله، سرشار از پیروزی‌های راهبردی برای ایران بود که ناکامی دشمن در تغییر نظام، نابودی توان موشکی، تجزیه ایران، تشکیل ناتوی عربی، حمله زمینی، و کنترل تنگه هرمز؛ همچنین شکست پروژه‌های اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا، افول جایگاه اپوزیسیون خارجی، تغییر معادله منطقه به نفع ایران، شناسایی ایران به‌عنوان ابرقدرت، و افزایش اقبال جهانی به همکاری با تهران را رقم زد.

وی با تأکید بر بی‌اعتمادی به آمریکا به‌دلیل سابقهٔ نقض پیمان‌ها، افزود: این توافق حاصل استقامت و عدم انفعال بود و هزینه مقاومت بسیار کمتر از سازش است.

امام جمعه اردبیل همچنین بیانیه اخیر رهبر انقلاب را حاوی نکات ارزشمندی همچون دشمن‌شناسی، شجاعت، احترام به نظر دولت، و استفاده از خرد جمعی دانست و تأکید کرد که اگر آمریکا کارشکنی کند، مردم و مسئولان با اهرم‌هایی مانند تنگه هرمز واکنش نشان خواهند داد.

آیت عاملی گفت: باتاکید بر این نکته که جنگ مذکور صرفاً یک درگیری نظامی نبود، بلکه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشود، حائز اهمیت است؛ چراکه ضمن خنثی سازی پروژه های ۴۷ سالۀ استکبار برای تضعیف نظام، معادلات جدیدی را در نظم منطقهای و جهانی رقم زد. چرخش ۱۸۰ درجهای ترامپ از تهدید آشکار به «تغییر نظام» تا التماس برای امضای توافقی که آن را «ننگین» خوانده بود، و حتی تعهد به آزادسازی ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران، نشاندهندۀ فروپاشی راهبرد «فشار حداکثری» و اثبات کارایی نظریه «هزینه کمتر مقاومت در برابر سازش» است. همچنین، خاک یکسانی اپوزیسیون خارجی در این نبرد و انزوای کامل آنان در سپهر سیاسی ایران، بار دیگر جایگاه اصیل و مردمی نظام را در داخل به اثبات رساند و آینده ای روشن را در تعاملات بین المللی برای کشور ترسیم نمود.

آیت الله عاملی با استناد به بیانیۀ اخیر مقام معظم رهبری، بر دو اصل اساسی «دشمن شناسی» و «عدم اعتماد به غدار» تأکید ورزید. اذن هوشمندانۀ رهبری به دولت برای ورود به این توافق، نه از سرِ خوشبینی به آمریکا، بلکه مبتنی بر حکمت «سلب حجت» و استفاده از خرد جمعی در حکمرانی بود تا ضمن حفظ انسجام ملی، دشمن را در فشار افکار عمومی داخلی و خارجی خلع سلاح کند. با این حال، خطیب جمعه اردبیل هشدار داد که هرگونه کارشکنی یا نقض پیمان از سوی آمریکا، پاسخی قاطع از جمله انسداد تنگۀ هرمز، احیای غنی سازی و حضور دوبارۀ حماسی مردم در میدان را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: به عبارت دیگر، این توافق نه یک پایان، که آغازی بر دورهای جدید از هوشیاری و قدرت چانه زنی ایران است؛ مشروط بر اینکه مسئولین با الگوگیری از استقامت تاریخی ملت، ذرهای از اصول و منافع ملی عقب نشینی نکنند و در صورت هرگونه بدعهدی، فریاد اعتراض ملت را پشت سر خود داشته باشند.