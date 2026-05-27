استاندار لرستان: عید قربان جشن رهیدن انسان از اسارت نفس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در پیامی فرا رسیدن عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت را تبریک گفت.

عید قربان؛ تجلی‌گاه عبودیت و سرسپردگی در برابر فرمان معبود

در متن پیام استاندار لرستان آمده است: عید سعید قربان، تجلی‌گاه عبودیت و سرسپردگی در برابر فرمان معبود و نمایانگر فضل و رحمت بی‌واسطه پروردگار رحمان است، عبودیتی که حد اعلای ایثار و تسلیم در برابر حق را در گستره تاریخ به تصویر کشیده است.

شاهرخی در پیام خود تأکید کرد: قربان، جشن رهیدن انسان از اسارت نفس، تعلقات دنیوی و وسوسه‌های شیطانی است؛ شیطانی که در سراسر گیتی به اغوای بشر پرداخته و اکنون به دست ایادی آمریکایی و صهیونیستی، به قتل عام بی‌گناهان و زنان و کودکان پرداخته، تا اندیشه‌های ناب انسانی و اخلاقی را با تفکرات پلید مادی‌گرایانه جایگزین نماید.

ایران؛ سرزمین ابراهیم‌ها و اسماعیل‌ها

استاندار لرستان در ادامه پیام خود آورده است: امروز به فضل پروردگار و به برکت انقلاب اسلامی، در خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم‌ها و اسماعیل‌ها، با خضوع در برابر پروردگار رحمان و مقابله با شیاطین بزرگ جهان به ایستادگی و مقاومت پرداخته‌اند و با نثار جانشان، فصل زیبای بندگی و مقاومت را با خون سرخ خود رقم می‌زنند.

شاهرخی تصریح کرد: خونی که بنیان استقامت در برابر دشمن، ایثار و شهادت را برای دفاع از کشور و هموطن، به بنیان مرصوص تبدیل کرده و ایران عزیز، امروز سرزمین تسلیم ابراهیم‌ها در برابر خواست پروردگار و ایستادگی در برابر ابرقدرت‌هاست.

دهه امامت و ولایت؛ فرصتی برای همدلی و اتحاد در برابر دشمنان

استاندار لرستان در بخش دیگری از پیام خود گفت: امروز و در شرایطی که امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و اتحاد در برابر دشمنان و خنثی کردن توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان است، دهه امامت و ولایت و عید قربان به عنوان تجلی‌گاه مقابله با نفس و نمایش ایثار و فداکاری، رویداد مبارکی برای تقویت این اصل اساسی است.

شاهرخی در پایان پیام خود اظهار داشت: بدین‌وسیله ضمن تبریک و تحییت این عید عزیز، برای ملت بزرگ ایران اسلامی و لرستان سربلند که همیشه سرزمین مردانگی، رشادت و ایستادگی بوده است، از درگاه خداوند متعال، فتح و ظفر و عزت و سربلندی مسألت می‌نمایم.