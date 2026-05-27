پایان مأموریت دو روزه کاروان «یاوران سلامت» در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه نذر خدمت ۹ با محوریت کاروان سلامت تخصصی «یاوران سلامت» معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر لرستان پس از دو روز فعالیت در شهرستان بروجرد، مأموریت خود را به پایان رساند.

ارائه خدمات روان‌شناختی، مشاوره‌ای و حمایت روانی به ۱۱۲ نفر

غلامرضا علی‌محمدی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان اعلام کرد: کاروان سلامت تخصصی «یاوران سلامت» در قالب نذر خدمت ۹ وابسته به معاونت داوطلبان این جمعیت که طی دو روز گذشته در شهرستان بروجرد مستقر بود، با ارائه خدمات روان‌شناختی، مشاوره‌ای و حمایت روانی به ۱۱۲ نفر از شهروندان، فعالیت خود را به پایان رساند.

علی‌محمدی با قدردانی از تلاش‌های داوطلبان و تیم تخصصی حاضر در این برنامه افزود: ارائه خدمات سلامت روان در مناطق آسیب‌دیده از اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر است و این کاروان‌ها با هدف کاهش آسیب‌های روانی، ارتقای سلامت روان و افزایش تاب‌آوری اجتماعی فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر لرستان همچنان آماده ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های امدادی، روان‌شناختی و داوطلبانه در سراسر استان است.