جهاد کشاورزی لرستان: ۱۰۷ تن گوشت مرغ گرم امروز روانه بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، امروز (چهارشنبه ششم خردادماه) از روانه شدن حدود ۱۰۷ تن گوشت مرغ گرم به بازار استان خبر داد.

آمار کشتار و عرضه مرغ گرم

صیادی اعلام کرد: امروز با کشتار ۶۱ هزار و ۴۵۴ قطعه مرغ، ۱۰۶ هزار و ۵۷۳ کیلوگرم مرغ گرم جهت عرضه در شبکه توزیع آماده‌سازی شد.

قیمت مصوب مرغ در لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت ثبات قیمت‌ها و در دسترس بودن کالاهای اساسی، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ گرم در بازار استان ۳۵۰ هزار تومان و مرغ منجمد ۲۶۰ هزار تومان می‌باشد که پایین‌ترین قیمت در سطح کشور است.

جبران کمبود با توزیع مرغ منجمد

صیادی افزود: با توجه به افت قابل‌توجه جوجه‌ریزی در دهه اول فروردین‌ماه به دلیل شرایط خاص کشور، کمبود در عرضه گوشت مرغ گرم در روزهای اخیر قابل پیش‌بینی بود که با توزیع گسترده مرغ منجمد در سطح استان این خلاء برطرف شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: بازرسان این سازمان با همراهی نیروهای نظارتی، هرگونه خروج غیرمجاز و اخلال در شبکه توزیع را رصد می‌کنند و این پایش‌ها تا حصول اطمینان از آرامش بازار و تأمین کامل نیاز هم‌استانی‌های عزیز به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.

صیادی تأکید کرد: اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و روند تأمین و توزیع نهاده‌ها و کالاهای اساسی با نظارت کامل کارشناسان این سازمان بدون وقفه پیگیری می‌شود.