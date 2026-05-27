۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

دستگیری عاملان فراری درگیری مسلحانه منجر به قتل در کوهدشت

کوهدشت - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری عاملان فراری درگیری مسلحانه منجر به قتل در شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری عاملان فراری درگیری مسلحانه منجر به قتل ۲ نفر در یکی از روستاهای توابع شهرستان کوهدشت خبر داد.

وقوع درگیری و متواری شدن مجرمان

در پی وقوع یک فقره درگیری مسلحانه منجر به قتل ۲ نفر در یکی از روستاهای توابع شهرستان کوهدشت طی حدود ۱۰ روز گذشته و متواری شدن مجرمان به مقصدی نامعلوم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت قرار گرفت.

شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهمان

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، موفق شدند مخفیگاه هر ۲ متهم را در یکی از شهرستان‌های استان شناسایی کنند.

پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی منسجم و ضربتی، هر ۲ نفر دستگیر شدند.

اعتراف متهمان و انگیزه جرم

متهمان در تحقیقات پلیسی ضمن اعتراف به ارتکاب جرم، علت و انگیزه وقوع درگیری را اختلافات خانوادگی عنوان کردند.

متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

