دستگیری عاملان فراری درگیری مسلحانه منجر به قتل در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از دستگیری عاملان فراری درگیری مسلحانه منجر به قتل ۲ نفر در یکی از روستاهای توابع شهرستان کوهدشت خبر داد.
وقوع درگیری و متواری شدن مجرمان
در پی وقوع یک فقره درگیری مسلحانه منجر به قتل ۲ نفر در یکی از روستاهای توابع شهرستان کوهدشت طی حدود ۱۰ روز گذشته و متواری شدن مجرمان به مقصدی نامعلوم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت قرار گرفت.
شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهمان
بر اساس این گزارش، مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، موفق شدند مخفیگاه هر ۲ متهم را در یکی از شهرستانهای استان شناسایی کنند.
پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی منسجم و ضربتی، هر ۲ نفر دستگیر شدند.
اعتراف متهمان و انگیزه جرم
متهمان در تحقیقات پلیسی ضمن اعتراف به ارتکاب جرم، علت و انگیزه وقوع درگیری را اختلافات خانوادگی عنوان کردند.
متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
