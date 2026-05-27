دستگیری عاملان فراری درگیری مسلحانه منجر به قتل در کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری عاملان فراری درگیری مسلحانه منجر به قتل ۲ نفر در یکی از روستاهای توابع شهرستان کوهدشت خبر داد.

وقوع درگیری و متواری شدن مجرمان

در پی وقوع یک فقره درگیری مسلحانه منجر به قتل ۲ نفر در یکی از روستاهای توابع شهرستان کوهدشت طی حدود ۱۰ روز گذشته و متواری شدن مجرمان به مقصدی نامعلوم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت قرار گرفت.

شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهمان

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، موفق شدند مخفیگاه هر ۲ متهم را در یکی از شهرستان‌های استان شناسایی کنند.

پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی منسجم و ضربتی، هر ۲ نفر دستگیر شدند.

اعتراف متهمان و انگیزه جرم

متهمان در تحقیقات پلیسی ضمن اعتراف به ارتکاب جرم، علت و انگیزه وقوع درگیری را اختلافات خانوادگی عنوان کردند.

متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.